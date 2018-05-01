Митрополит Онуфрий: То, что происходит сейчас – испытание нашей любви к Богу и ближнему

Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры, митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий в эксклюзивном интервью журналу "Церковный вестник" рассказал, в чем состоит миссия Церкви в сложившейся кризисной ситуации, как христианин должен реагировать на события в политической сфере, и поделился секретом сохранения мира и согласия в многонациональном государстве.

Владыка, прежде всего, расскажите, как чувствует себя Блаженнейший Митрополит Владимир? В каком он сейчас состоянии?

Предстоятель Украинской Православной Церкви, Блаженнейший Митрополит Владимир сейчас находится в больнице, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Мы его регулярно навещаем. Он в сознании, у него вменяемый разумный взгляд. Однако крайняя физическая слабость отрицательно сказываются на его речи. Говоря медицинским языком, его состояние стабильно тяжелое. Мы молимся за нашего Владыку и верим, что Господь поможет ему.

Какова, на Ваш взгляд, миссия Церкви в той непростой ситуации, которая сложилась сегодня на Украине?

Миссия Церкви, вне зависимости от того, где она находится и на какие земли распространяется Ее каноническая ответственность, неизменна во все времена. Это спасение человеческой души. В то же время, существуют и земные, человеческие обстоятельства, которые Церковь не может оставить без внимания. И здесь наша задача заключается в том, чтобы учить добру и призывать к миру. Мы должны помочь людям понять, что все проблемы нужно решать мирным путем, что нельзя обижать ближнего, поднимать руку друг на друга, тем более, убивать.

Однако, несмотря на то, что миссия Церкви вечна и неизменна, политическая ситуация так или иначе влияет на происходящее внутри Нее. Как христианину, живущему церковной жизнью, сохранить мир в душе в то время когда вокруг кипят политические страсти?

Политическая ситуация влияет не столько на Церковь как таковую, сколько на определенную часть церковного народа, не исключая и духовенство. И в этом смысле политическая ситуация, увы, способна внести сумятицу в душу человека, заставить его забыть об основной цели жизни христианина, отодвинуть на задний план ту вечную миссию, о которой мы говорим. То, что происходит сейчас, – это испытание нашей любви к Богу и ближнему. И дай нам Господь достойно его перенести. Даже в условиях политической нестабильности мы не должны сползать в нашем служении на политический уровень. Потому что когда Церковь становится частью политической системы, вливается в нее, Ее жизненный путь заканчивается вместе с крушением политической системы, интересы которой она обслуживает. А любые политические режимы, будучи творением рук человеческих, недолговечны. Чтобы сохранить мир в душе, нужно больше молиться. Если христианин сохраняет связь с Богом, он найдет правильный выход из любой политической ситуации. Если же эта связь теряется и человек отрывается тем самым от Источника разума и здравого смысла, то политические перемены могут его сломать и уничтожить.

Насколько достоверны сообщения ряда СМИ о захватах храмов и монастырей на Украине?

На сегодняшний день имели место два случая захвата храмов в Черновицкой епархии. Из монастырей не захвачен ни один. В основном речь идет об угрозах. Не так давно руководители религиозных организаций Украины встречались с и.о. Президента Украины Александром Валентиновичем Турчиновым. На встрече, в частности, говорилось, что если политическое противостояние перерастет в религиозное, это будет иметь очень серьезные негативные последствия для страны. Последняя получит такие раны, которые очень трудно залечиваются. Слава Богу, было сделано заявление, что никакие храмы не могут быть захвачены. Мне кажется, власти нас поняли. Думаю, ситуация постепенно нормализуется.

У вас за плечами уникальный архипастырский опыт управления многонациональной епархией. Как вам удается на протяжении многих лет сохранять равновесие и мир среди вашей паствы?

Действительно, в Черновицкой епархии живут украинцы, молдаване, румыны, поляки, русские, представители других национальностей. У каждого народа своя культура, язык. Определенные различия существуют и в богослужебной практике. Секрет сохранения мира и спокойствия в епархии прост. Я всегда старался и стараюсь уважать культуру и обычаи всех национальных общностей. Не из каких-то дипломатических соображений, а потому что Бог учит нас любить и уважать каждого человека таким, какой он есть. Такое уважительное отношение всегда вызывает ответную положительную реакцию. Поэтому, несмотря на то, что у нас были попытки со стороны внешних сил дестабилизировать ситуацию, этнических конфликтов не возникало. Люди правильно все понимали и не шли на провокации.

В какой степени этот опыт, на Ваш взгляд, применим в масштабах всей страны?

Думаю, что применим. Украина – это многонациональная страна. Тут живут украинцы, русские, румыны, молдоване, татары, представители других народов. И нам надо научиться уважать культуру друг друга. Причина возникновения сегодняшней напряженной ситуации во многом кроется в том, что одна сторона в какой-то момент начала навязывать свою культуру, свой образ мысли всем остальным. Ты можешь соглашаться или не соглашаться со своим соседом, но все равно должен уважать его. Восточная часть должна уважать культуру и обычаи западной и наоборот. Если мы не научимся этому, то жить вместе нам будет очень сложно. Мира не будет, будут вражда и противостояние.

Есть ли понимание того, о чем Вы сейчас сказали, на уровне приходского духовенства?

Мне бы очень хотелось, чтобы это понимание было. Ведь Церковь сегодня – это, пожалуй, единственное оставшееся звено, которое соединяет Восток и Запад, сохраняет народное единство в стране. Каждый священник знает, что во Христе этнические, социальные и прочие различия отходят на второй план. Каждый человек для нас – образ Божий, который надо любить и почитать. Но одно дело знать, а другое дело – реализовывать это знание в жизни.

Сегодня в обществе активно муссируется тема национализма. Где, по Вашему мнению, проходит грань между национализмом и патриотизмом?

На мой взгляд, патриотизм, который выражается в любви к родной земле, превращается в национализм, как только один человек начинает навязывать мнение о своей национальной исключительности другому. Как только я начинаю считать себя лучше вас и требовать, чтобы вы приняли мое мировоззрение и поступали так, как мне кажется правильным, я из патриота превращаюсь в националиста.

На последнем Синоде УПЦ МП была образована комиссия по диалогу с УПЦ КП и УАПЦ. Каковы перспективы этого диалога? Возможно ли в итоге объединение церквей?

Синодальное решение свидетельствует, что сегодня нам нужен серьезный, тактичный разговор, участники которого понимают важность и серьезность происходящего. Созданием комиссии мы не столько начинаем, сколько пытаемся возобновить диалог, который ведется достаточно давно, и который пока не принес позитивных результатов. Мы готовы общаться с представителями «киевского патриархата» и «автокефальной церковью», готовы обсуждать вопросы объединения. Однако последнее должно произойти не на политической основе, а на основе церковного канонического права. Важно понимать, что церковные каноны не есть что-то отжившее и устаревшее. Они основываются на Священном Предании и Священном Писании, поэтому они всегда сохраняют для нас актуальность. А объединение чего бы то ни было на земных, человеческих принципах никогда не было долговечным. Тем более такое объединение невозможно в Церкви, глава Которой – Христос. Его должны мы вопрошать о нашем будущем, Его волю стремиться узнать и исполнить.

Как, с Вашей точки зрения, должны складываться отношения между Россией и Украиной?

Даже если бы мы не были одним народом, и не исповедовали одну веру, то и в этом случае наши страны должны были относиться друг к другу с почтением и решать все проблемы в духе взаимного уважения. Ведь мы – соседи, а соседи должны ладить друг с другом. Это закон жизни. А поскольку мы не только соседи, но и по сути один единокровный и единоверный народ, отношения между нашими странами должны быть братскими, доброжелательными, мирными. Мое горячее желание как архиерея, несущего послушание в Украинской Православной Церкви, состоит в том, чтобы Россия сделала все возможное для сохранения территориальной целостности Украины. В противном случае на теле нашего единства возникнет кровоточащая рана, уврачевать которую будет очень непросто и которая болезненно отразиться на нашем общении и наших отношениях друг с другом.