В РПЦ считают, что называть предстоящий Всеправославный собор Вселенским некорректно

В интервью информагентству «Интерфакс-Религия» председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда рассказал об итогах собрания Предстоятелей и представителей Православных Церквей,состоявшегося на минувшей неделе в резиденции Константинопольского Патриарха на Фанаре в Стамбуле.

Основной целью собрания стала подготовка к Всеправославному Собору. По словам главы синодального отдела, Предстоятелям Православных Церквей удалось достичь во время собрания единомыслия относительно созыва Собора весной 2016 года. «Делегация Русской Православной Церкви, возглавляемая Святейшим Патриархом Кириллом, сыграла в этом важнейшую роль, — подчеркнул В.Р. Легойда. — На собрании было принято решение интенсифицировать подготовку по созыву Собора. Уже осенью текущего года начнет работу специальная Межправославная комиссия в составе одного архиерея и одного советника от каждой автокефальной Церкви. Предполагается, что к весне будущего года комиссия подготовит почву для открытия Всеправославного предсоборного совещания. Оно должно будет согласовать последние требующие решения вопросы и стать заключительным этапом на пути к Всеправославному Собору».

«Особо следует отметить, что Предстоятели и представители Церквей однозначно поддержали изначально занимаемую Русской Церковью позицию, что все решения будущего Всеправославного Собора должны приниматься на основании консенсуса, — добавил глава Синодального информационного отдела. — Это означает, что, если какое-либо решение не поддержит хотя бы одна из Церквей, оно принято не будет, то есть ни одна Церковь не останется в меньшинстве. Это древняя церковная традиция, характеризующая соборность и отличающая последнюю от парламентской демократии, где при принятии решений господствует принцип большинства голосов. Проведение Собора важно, кроме того, и как живой пример восстановления межправославного общения, долгое время осложненного различными факторами».

Отвечая на вопрос, является ли предстоящий Собор Вселенским, В.Р. Легойда пояснил: «Собор, подготовка к которому вошла в завершающую фазу, носит название Святого и Великого, иногда его еще называют Всеправославным. Именование его Вселенским не принято и некорректно. Последний Вселенский Собор был созван в 787 году в Никее, и с тех пор такие Соборы не собирались. После схизмы 1054 года на Западе продолжали проводить Соборы, которые там именовали «вселенскими». Вместе с тем, на Востоке они таковыми не признавались...».

«Ожидается, что в грядущем Всеправославном Соборе в 2016 году будут участвовать представители и Предстоятели всех общепризнанных автокефальных Православных Церквей», — сказал в завершение В.Р. Легойда.

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