Открылся сайт, посвященный празднованию 700-летия со дня рождения преп. Сергия Радонежского

В рамках празднования в Санкт-Петербурге 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского в городе на Неве пройдут торжественные богослужения, многочисленные культурные и духовно-просветительские мероприятия. На странице http://700serg.spb.ru, посетители смогут получить оперативную информацию о последних важных мероприятиях и грядущих событиях юбилейного года в северной столице.

Юбилею посвящены круглые столы, концерты, презентации новых фильмов и обсуждение книг о Преподобном, конференции, выставки, фестиваль христианского кино и многое другое. Многие мероприятия юбилейного года в Петербурге рассчитаны на учащуюся молодежь, которая сможет больше узнать о личности святого и его месте в истории российской государственности. Преподобный Сергий издавна почитается как покровитель учащихся.

Новый сайт призван также стать помощником журналистам и всем, кто интересуется историей, культурой и жизнью Православной Церкви. Для распространения оперативной информации о юбилейных мероприятиях в помощь СМИ создан раздел «Пресс-релизы».

Все важные документы, связанные с юбилеем, постановления Правительства Санкт-Петербурга, решения оргкомитета празднования, обращения и поздравления официальных лиц будут представлены в разделе «Документы».

О личности и духовном наследии преподобного Сергия будет рассказывать специальный раздел. Образ Игумена земли Русской нашел богатое отражение в культуре России, в литературе и живописи. Статьи, очерки и другие публицистические материалы, посвященные преподобному, будут появляться в разделе «Публикации».

Отдельная страница сайта будет посвящена Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне — месте, которое станет главным центром торжеств в Петербурге.

На сайте будет публиковаться информация не только о событиях, связанных с торжествами в Петербурге и Северо-Западном регионе, но и наиболее значимых мероприятиях юбилейного года по всей России, в ближнем и дальнем зарубежье.

Раздел «Обзор СМИ» призван отразить наиболее интересные тематические материалы, выпущенные информационными партнерами пресс-центра оргкомитета юбилея.

Получить оперативную информацию, комментарий членов оргкомитета празднования, экспертов и участников праздничных мероприятий можно обратившись через форму обратной связи на сайте.

Патриархия