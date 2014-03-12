Церковь: Проверять Библию на экстремизм - судиться со всей христианской культурой

По мнению председателя Синодального информационного отдела, такую инициативу можно рассматривать как попытку судиться не только с Русской Православной Церковью, но и со всей христианской цивилизацией и культурой, в основе которых лежит этот священный текст.

«Похоже, что г-н Чаплыгин не отдает себе отчета в том, что если бы не Библия, которую он призывает признать экстремистской литературой и запретить, у него, как и всех нас, скорее всего, вообще не было бы ни университетского образования, ни права обратиться в суд с каким-либо вопросом. Зачем пилить сук, на котором сидишь?», ‑ цитирует Владимира Легойду пресс-служба Синодального информационного отдела Московского Патриархата.

«Странной видится позиция автора обращения, свидетельствующего о своем уважении к православным святым, но пытающегося отделить их от Библии и Церкви, без которых святые себя не мыслили», ‑ заявил представитель Московского Патриархата.

«А. Чаплыгин приводит цитаты из Библии, которые кажутся ему экстремистскими, но хотелось бы напомнить, Священное Писание неотделимо от его прочтения и толкования, которое сформировалось за историю христианства. Это, кстати, относится к любому тексту. Не сомневаюсь, что г-н Чаплыгин как человек с высшим образованием знаком не только с экзегетикой толкования Библии, но герменевтикой ‑ наукой о толковании текстов», ‑ заметил Владимир Легойда.

Он добавил, что плоды прочтения и толкования Библии христианами всем известны, и человеку в здравом уме не придет в голову утверждать, что Священное Писание, например, угрожает семейным ценностям, как пишет Чаплыгин.

«К сожалению, вызвавший резонанс «перфоманс» Чаплыгина можно образно сравнить с ситуацией, когда какой-нибудь поэт прочитал бы технический регламент работы атомной электростанции, а затем обратился в Союз писателей с жалобой на нарушение литературного стиля», ‑ подчеркнул представитель Церкви.

«Церковь исходит из того, что священные тексты мировых религий неприкосновенны и не могут быть подвергнуты какой-либо ревизии. Подобные призывы звучат, как правило, со стороны тех, кто хотел бы скорректировать содержащиеся в них постулаты сообразно своим представлениям. Еще более удручает то, что Чаплыгин объясняет свое заявление местью Церкви за ее активную общественную позицию. Это такое понимание диалога с Церковью только им одним или всей «Партией Прогресса» Алексея Навального, секретарем санкт-петербургского отделения которой г-н Чаплыгин является?» ‑ заключил Владимир Легойда.

Напомним, что 11 марта адвокат и секретарь петербургского отделения Партии прогресса Алексея Навального Аркадий Чаплыгин сообщил у себя в блоге, что направил в шесть районных прокуратур Петербурга и Ленобласти требование проверить Библию на экстремизм.

Правмир