Патриарх Кирилл вручит премию президенту Республики Сербской в Боснии

Глава Элладской православной церкви архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним, президент Республики Сербской в Боснии Милорад Додик, а также представители братства православной молодежи в Польше получат во вторник в Москве премии имени патриарха Алексия Второго, присужденные международным общественным Фондом единства православных народов (ФЕПН).

Ежегодная, 14-я церемония вручения премий ФЕПН "За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов, за утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни общества" пройдет в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Награждение лауреатов совершат патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент фонда Валерий Алексеев, после чего состоится концерт с участием известных российских коллективов и солистов московских театров.

Как сообщили в бюро коммуникаций фонда, представляя лауреатов, Милорад Додик, несмотря на давление западного сообщества, сумел сохранить Республику Сербскую (государственное образование в составе Боснии и Герцеговины) и остановить процесс ее ликвидации. "Республика Сербская — единственная законная возможность обеспечить безопасность сербов на западной стороне реки Дрины, разделяющей (а точнее, соединяющей) их с родным государством — Сербией", — говорится в пресс-релизе.

При этом, отмечают в ФЕПН, Сербской православной церкви Додик "отводит очень важную роль — как наиболее значимой составляющей идентичности сербов". "Он многое делает для защиты православия в республике и среди всего сербского этноса, для укрепления православного единства в мире. Надежные отношения с Россией являются приоритетом во внешней политике Милорада Додика, поэтому он делает все, чтобы укрепить также православные сербско-российские связи", — сообщили в фонде.

В свою очередь братство православной молодежи в Польше, действующее под попечением митрополита Варшавского и всей Польши Саввы, "играет огромную роль в развитии связей православной молодежи всего мира, деятельно участвует в укреплении православного единства, продвижении христианских культурных и духовных ценностей в жизнь современного юношества".

Еще один лауреат премии имени патриарха Алексия Второго, архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним, возглавляет Элладскую (Греческую) православную церковь с февраля 2008 года. До избрания на архиепископский престол он руководил Фивейской и Левадийской митрополией Элладской Церкви. Архиепископ Иероним — автор многих статей, исследований и трудов по богословской, социальной и исторической тематике. Он является также почетным доктором медицинского факультета университета Крайова (Румыния) и президентом Греческого кардиологического общества.

Премии Фонда единства православных народов ежегодно присуждаются главам государств, правительств и парламентов, предстоятелям православных церквей, крупнейшим общественным лидерам и деятелям культуры. С 2009 года награда носит имя почившего патриарха Алексия II, который возглавлял попечительский совет фонда с момента его создания в 1995 году до своей кончины в декабре 2008 года. Сейчас фонд действует под попечением патриарха Кирилла.

Среди лауреатов премии прошлых лет — президенты России, Украины, Белоруссии, Греции, Эстонии, Болгарии, Армении, Кипра, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, предстоятели Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Сербской, Болгарской, Кипрской православных церквей, Армянской апостольской церкви и ряд других выдающихся лиц из разных стран.

РИА Новости