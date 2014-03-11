Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры встретился с 27-летним Министром иностранных дел Австрии
10 марта Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий встретился с Министром иностранных дел Австрии Себастияном Курцом.
Разговор состоялся на английском языке, поскольку владыка Онуфрий хорошо ним владеет.
В частности, стороны обменялись мнениями относительно общественно-политической ситуации в современной Украине.
Во встрече также принял участие Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и секретарь Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.
К слову, Министру иностранных дел Австрии 27 лет. У нас таких должностей достигают около 50 лет. Сам Министр, улыбаясь, говорит, что с каждым годом ему становится все легче работать на этой должности.