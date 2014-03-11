Архиепископ Запорожский Лука: Православие начинается с открытого и понятного диалога с обществом

В отличие от первых греческих и латинских христианских писателей, защитников веры, члены вновь созданного апологетического центра не будут критиковать власть, их цель — создание современных интеллектуальных основ противостояния нападкам на веру православную, — сообщает сайт Запорожской епархии УПЦ.

Запорожский архиепископ утверждает, что «реанимированный центр «Диалог» будет не только использовать методические наработки Всеукраинского апологетического центра, но и творчески в духе времени их совершенствовать. Сейчас много активной творческой молодежи, которая хочет этим заниматься, наш долг — дать им такую возможность. Сейчас мало ходить в церковь и говорить: «Господи, Господи!» Православие начинается с малого, с открытого и понятного диалога с обществом. Если Церковь не будет беседовать с обществом, она будет маргинализироваться».

Апологетический центр поможет епархиальным отделам разработать новые механизмы работы с молодежью и с людьми старшего поколения.

В заключение архиепископ Лука благословил защитников православия на бескровное мученичество во имя торжества Церкви Христовой.