Межрелигиозный совет России: Братские народы вновь должны быть открыты другу

В заявлении Межрелигиозного совета отмечается, что «наши народы давно прошли этап пассивного и апатичного принятия того, что им говорят извне».

Представители совета напомнили, что «у нас есть опыт, современному Западу пока неведомый: опыт многовековой совместной жизни разных этносов, культур и религиозных традиций, опыт построения цивилизации многообразия и многоукладности» и отметили, что Западной Европе в ходе диалога с Украиной придется измениться не в меньшей степени, чем Украине, стране с многовековой духовно-нравственной традицией.

«Народ Украины должен осуществить свой выбор самостоятельно и спокойно — не в ходе беспорядков и конфликтов, а через общенациональный диалог и проявление воли в переговорах с представителями другой цивилизации», — сказано в заявлении.

Также в совете призвали народы России и Украины «показать всему миру: нас связывают прежде всего не экономические интересы и сиюминутная выгода, а вековая дружба и единое духовное, нравственное, историческое достояние».

Обращение Межрелигиозного совета России к верующим Украины

Мы, руководители и представители традиционных религиозных общин России, обращаемся ко всем своим единоверцам в Украине — людям разных национальностей, традиций, религиозных и политических воззрений. Мы знаем, что при всех этих различиях вас друг с другом и нас с вами объединяют уважение к истории предков и внимательное отношение к процессам, определяющим будущее наших народов.

Сегодня народ Украины переживает непростой период своей истории, когда ему предстоит принять ряд важных решений. Убеждены, что эти решения станут верными и конструктивными, принесут людям благо, если они не будут приниматься поспешно, а тем более в пылу противостояния. Мешать свободному и осознанному выбору, ссорить украинцев на почве разного понимания политических проблем могут пытаться лишь те люди, которые видят в стране только арену для реализации своих политических амбиций.

Мы молитвенно сопереживаем нашим единоверцам. Мы молимся о мире в вашей стране. Мы искренне надеемся, что единство ее народа будет нерушимым. Пусть никаким внешним или внутренним силам не удастся подтолкнуть страну к гражданскому противостоянию.

Призываем всех помнить: одним из главных факторов, задающих перспективы развития человечества в XXI веке, является умение вести диалог. Это умение основывается на равноправии сторон, на готовности не только выдвигать свои условия, но и рассматривать предложения другой стороны, не только говорить, но и слушать.

Увы, этим принципам не соответствуют заявления некоторых политиков о неизбежности развития всех наций на основе принятой на Западе модели общества, о том, что народы Восточной Европы должны встраиваться в придуманную без их участия систему ценностей. Верим, что наши народы давно прошли этап пассивного и апатичного принятия того, что им говорят извне. Тем более что у нас есть опыт, современному Западу пока неведомый: опыт многовековой совместной жизни разных этносов, культур и религиозных традиций, опыт построения цивилизации многообразия и многоукладности.

В этот общий дом внесли немалый вклад христианская, исламская, иудейская и буддистская культуры, нерелигиозная часть общества. Но сегодня нам пытаются сказать, что только последняя имеет право определять общественные установления, в том числе касающиеся религии и нравственности — установления якобы прогрессивные и нейтральные, но на самом деле глубоко идеологизированные и ставящие под угрозу будущее народов. Таковы попытки изгнать религию и ее символы из общественного пространства, лишить верующих людей права поступать по своим убеждениям в их государственной и общественной деятельности, привить обществу мысль о равенстве греха и добродетели, пороков и богозаповеданной ценности брака и семьи.

Мы уважаем стремление отдельных политических сил Украины к более активным отношениям с Западной Европой. Но мы не можем не отметить, что только сохранение принципов свободы и осведомленности поможет людям сделать правильный выбор.

Убеждены: подобные отношения должны строиться на основании взаимовыгодного сотрудничества, в рамках которого каждая сторона имеет право требовать уважения к своей системе ценностей, своей модели общества, своей политической культуре, экономической и социальной системе. Западная Европа в ходе такого диалога должна быть готова измениться не в меньшей степени, чем Украина — страна, обладающая многомиллионным населением и многовековой духовно-нравственной традицией. Народ Украины должен осуществить свой выбор самостоятельно и спокойно — не в ходе беспорядков и конфликтов, а через общенациональный диалог и проявление воли в переговорах с представителями другой цивилизации.

Все громче раздаются голоса о важности сохранения в Украине национальных традиций. Но мы не можем поддержать тех, кто призывает людей замкнуться в своего рода культурном гетто. Прекращение живых связей с Россией, лишение возможности общаться на русском языке, табуирование русскоязычной литературы и культурно-образовательных мероприятий может привести к духовному оскудению. Только в содружестве разных культур, поддерживаемом в том числе через обучение различным языкам, можно достичь успеха в современном мире.

Наши страны вместе пережили немало радостных и печальных исторических моментов. Но именно совместными усилиями, поддерживая друг друга, наши братские народы смогли преодолеть все невзгоды и войти в третье тысячелетие, утвердившись как равноправная цивилизация в сообществе культурно-этнических и социально-политических систем. Мы также имеем уникальный опыт противостояния шовинистическим и ксенофобским настроениям, раскалывающим сегодня общества многих стран на Востоке и Западе.

Сегодня братские народы России и Украины вновь должны быть открыты друг другу и сплотиться на основе общности культур и традиций, чтобы показать всему миру: нас связывают прежде всего не экономические интересы и сиюминутная выгода, а вековая дружба и единое духовное, нравственное, историческое достояние.

Межрелигиозный совет России