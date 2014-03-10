На Житомирщине осквернен православный храм

В Житомирской области осквернен православный храм.

Как сообщил правящий архиерей Житомирской епархии архиепископ Житомирский и Новоград-Волынский Никодим, в ночь с 7 на 8 марта в епархии произошел акт вандализма по отношению к Иоанно-Богословскому храму с. Солнечное (Житомирский район Житомирской епархии УПЦ).

«Надписи на стенах кладбищенского храма говорят о окаменении сердец богохульников . Как люди могут поднять руку на святой храм Божий? Вспомним те времена когда храмы уничтожались и чем оно заканчивалось», — говорится в сообщении архиепископа Никодима.

Вместо старого храма на сельском кладбище трудами прихожан в 2013 году был построен новый храм. Этот храм строился в течение 7 лет на средства простых верующих христиан, чтобы принести жертву за те поколения, которые жили в советские безбожные времена. Сначала в вагончике, позже в маленьком деревянном храме, а сейчас — в новом — на протяжении 16 лет возносятся молитвы за упокой душ.

«Кому выгодно кроме общественно-политических проблем разжигать еще и межрелигиозное противостояние? Церковь молится за упокой душ погибших, выздоровление раненых и за мир в государстве», — отмечает архипастырь.

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