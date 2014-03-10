В день Торжества Православия на богослужении в Десятинном монастыре молились более 200 миротворцев КАСКАДа

В Киеве, в Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы, 9 марта, после Божественной литургии был отслужен чин Торжества Православия.

Как сообщил УНИАН насельник Десятинного монастыря иеромонах Мелхиседек (Гордиенко), в молебне приняли участие более 200 членов украинского миротворческого спецподразделения КАСКАД.

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Богослужение возглавил наместник монастыря архимандрит Гедеон (Харон).

Во время молебного пения были вставлены особые прошения о мире в Украине.

*** Отряды по защите духовного наследия были созданы 22 февраля по благословению священноначалия Украинской Православной Церкви и по инициативе командира ветеранов украинского миротворческого спецподразделения КАСКАД Сергея Разумовского.

Задачей украинского миротворческого спецподразделения КАСКАД является защита духовного наследия Украины. В настоящее время набор миротворцев продолжается.