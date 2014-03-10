В галерее «Соборной» открыта выставка икон Торжество Православия (фото)

9 марта, в галерее «Соборная» Духовно-просветительского центра Кафедрального собора УПЦ открыта выставка икон «Торжество Православия».

В выставочном зале представлено более 100 уникальных работ. Символично, открытие выставки состоялось в день, когда Церковь соборно чтит праздник Торжества Православия, установленный в 9 веке в память о восстановлении иконопочитания в Византийской империи. Для осмотра посетителям представили работы - Иконописной школы-мастерской, что действует при Харьковской духовной семинарии, Иконописного отделения Полтавской миссионерской духовной семинарии и студии иконописи «Соборная» просветительского центра Кафедрального собора.

Открыл мероприятие благочинный Свято-Андрей-Владимирского храма собора протоиерей Павел Белый, который передал всем присутствующим благословение Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. С приветственным словом также выступили советник Посольства Российской Федерации в Украине Константин Воробьев, руководитель иконописной школы при Харьковский духовной семинарии Наталья Чурилова, заведующий Иконописным отделением Полтавской миссионерской духовной семинарии Сергей Горбань и представитель студии иконописи «Соборная», иконописец Наталья Шульгина.

В рамках открытия на сцене галереи «Соборная» выступил Хор мальчиков и юношей Национальной музыкальной академии Украины им. П. Чайковского (художественный руководитель - Алла Шейко).

Выставка «Торжество Православия» открыта для посетителей до 9 апреля.

soborna.church.ua