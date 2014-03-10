В Сирии из плена освобождены похищенные боевиками 13 монахинь

В сирийском городе Ябруд в результате спецоперации из плена боевиков освобождены 13 монахинь монастыря святой равноапостольной Феклы в Маалюле. В сопровождении военных они направляются в Дамаск, сообщают Вести.

В кафедральном Успенском соборе Марьямия Антиохийской православной церкви будет отслужен благодарственный молебен по случаю их освобождения. Заложницы находились в руках экстремистской группировки «Джебхат ан-нусра» более трех месяцев. По условиям сделки власти Сирии отпускают на свободу около 150 женщин, которые содержались в тюрьмах по обвинения в связях с боевиками.