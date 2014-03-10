Управляющий делами УПЦ совершил чин пассии с чтением акафиста Страстям Господним

Вечером 9 марта, управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил первую в этом году Пассию с чтением акафиста Страстям Христовым в академическом храме Рождества Богородицы.

Его Высокопреосвященству сослужили учащие и учащиеся Киевских духовных школ в священном сане.

Во время богослужения в храме молились студенты Академии и Семинарии, а также прихожане храма.

КДАИС