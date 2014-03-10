Управляющий делами УПЦ совершил чин пассии с чтением акафиста Страстям Господним
05:23, 10 марта 2014Православие
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Чин пассии
Вечером 9 марта, управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил первую в этом году Пассию с чтением акафиста Страстям Христовым в академическом храме Рождества Богородицы.
Его Высокопреосвященству сослужили учащие и учащиеся Киевских духовных школ в священном сане.
Во время богослужения в храме молились студенты Академии и Семинарии, а также прихожане храма.
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