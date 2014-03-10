На Афоне продолжают усиленно молиться о мире в Украине

9 марта, в первую неделю Великого поста в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне молитвенно встретили праздник Торжества Православия.

В этот день на Святой Горе Афон богослужения совершаются с особенным благоговением и византийским великолепием.

Праздничная Литургия в главном Свято-Пантелеимоновом храме русского святогорского монастыря, по древней афонской традиции, совершалась ночью. Поскольку в храме категорически запрещено использование электрического света, параэклесиарх во время службы неспешно возжигал свечи и храм постепенно наполнялся светом, таким образом символизируя победу света над тьмою. По традиции, русские святогрцы богослужения начинают совершать при ночной мгле, а заканчивают – с восходом солнца, в свою очередь являющегося прообразом Господа Иисуса Христа и Его Воскресения.

Как известно, празднование Торжества Православия было установлено в Византии в IX в., в память о победе над иконоборческой ересью, сторонники которой пытались разрушить Православную Церковь изнутри.

Сегодня трудно представить православный храм без икон. Однако в VIII веке иконоборческая ересь и ее сторонники чуть было не одержали верх, жестоко преследуя православных христиан силою государственной власти. Церковная смута продолжалась более 100 лет. Немало пострадали от нее и обители Святой Горы Афонской, строго державшиеся древней традиции святого иконопочитания. Поэтому можно сказать, что праздник Торжества Православия – это и праздник торжества афонского монашества, и всей Церкви Христовой.

С восходом солнца, по окончании Божественной литургии, духовенством и братией Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря во главе с 99-ти летним старцем схиархимандритом Иеремий (Алехиным) был совершен молебен в честь Торжества Православия.

Строго постившиеся и молившиеся всю неделю иноки русской святогорской обители в этот день вознесли свои молитвы о вразумлении и покаянии заблудших, обращении отпавших от веры, Заповедей Божиих и Церкви, о примирении враждующих. В связи с трагическим противостоянием в Крыму, совпавшим с началом Великого поста, братия святогорской обители в эти дни продолжает усиленно молиться еще и о мире между Россией и Украиной, о недопущении братоубийственного противостояния между двумя братскими православными народами, о примирении и покаянии всех сторон.

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9).

Русский Афон