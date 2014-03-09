О необходимости немедленного восстановления мира в Сирии заявили Предстоятели Поместных Православных Церквей

Предстоятели и представители Поместных Православных Церквей, собравшиеся с 6 по 9 марта на Фанаре (Стамбул) с целью обсуждения вопросов подготовки Всеправославного Собора, обратились спосланием к православным христианам, представителям других конфессий, всем людям доброй воли, выразив поддержку мученичеству и восхищение свидетельству христиан на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах планеты.

«Мы приводим на память их подвиг двойного мученичества: как за их веру, так и за сохранение их исторически сложившихся отношений с людьми других религиозных убеждений. Мы осуждаем отсутствие мира и стабильности, которое вынуждает христиан покидать землю, где родился Господь наш Иисус Христос и откуда Благая весть распространилась по всему миру», — отмечается в послании, оглашенном 9 марта за богослужением в Георгиевском кафедральном соборе в резиденции Константинопольского Патриарха на Фанаре.

Выражая сострадание всем жертвам трагедии в Сирии, Предстоятели Православных Церквей выступили с осуждением всех видов терроризма и диффамации религии. «Похищение митрополитов Павла и Иоанна, других священнослужителей, а также монахинь обители святой Феклы в Маалюле глубоко ранит нас, — говорится в послании, — и мы требуем их немедленного освобождения».

Обращаясь ко всем участникам конфликта, Предстоятели Православных Церквей выступили с требованием немедленного прекращения военных действий, освобождения пленных и восстановления мира посредством переговоров.

«Христиане Ближнего Востока — закваска мира. Мир для всех людей обеспечит мир и для христиан», — засвидетельствовали Предстоятели Православных Церквей. Они выразили поддержку Антиохийскому Патриархату в его духовном и гуманитарном служении, усилиях по восстановлению разрушенного и возвращению беженцев.

Патриархия.ru