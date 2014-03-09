Предстоятели Православных Церквей молятся о примирении в Украине и преодолении раскола

«Мы горячо молимся о мирных переговорах и молитвенном примирении в продолжающемся на Украине кризисе», — говорится в посланиисобрания Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей, которое прошло в Стамбуле 6-9 марта.

Послание было оглашено за Божественной литургией в Георгиевском кафедральном соборе на Фанаре.

Обращаясь к православным верующим всего мира, всем христианам и всякому человеку доброй воли, Предстоятели Православных Церквей подчеркнули: «Мы осуждаем угрозы насильственного захвата святых монастырей и храмов и молимся о возвращении наших братьев, находящихся сегодня вне церковного общения, в лоно Святой Церкви».

Патриархия.ru