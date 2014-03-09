Предстоятели Поместных Православных Церквей совершили Литургию на Фанаре

9 марта, в неделю первую Великого поста, Торжества Православия, Предстоятели Поместных Православных Церквей, собравшиеся в Стамбуле для решения вопросов по созыву и проведению Всеправославного Собора, совершили Божественную литургию в кафедральном соборе во имя святого великомученика Георгия Победоносца на Фанаре — резиденции Константинопольского Патриарха.

Служение утрени, которая предваряла Литургию, возглавил Святейший Патриарх Сербский Ириней.

Божественную литургию совершили Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей, Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II, Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, Святейший Патриарх Сербский Ириней, Блаженнейший Патриарх Румынский Даниил, Святейший Патриарх Болгарский Неофит, Блаженнейший Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II, Блаженнейший Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним, Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий,Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва.

В храме молились иерархи Поместных Православных Церквей, священнослужители, многочисленные верующие. В числе молившихся за богослужением были царь болгар Симеон II, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Турецкой Республике А.Г. Карлов, представители российского дипломатического корпуса.

Во время богослужения звучали молитвословия на греческом, церковнославянском, грузинском, сербском, арабском, румынском, албанском языках.

После чтения Евангелия с кафедры было оглашено послание собрания Предстоятелей Православных Церквей.

Решения состоявшегося 6-9 марта 2014 года собрания и его послание были подписаны Святейшим Патриархом Константинопольским Варфоломеем, Блаженнейшим Папой и Патриархом Александрийским и всей Африки Феодором II, Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III, Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Святейшим и Блаженнейшим Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, Святейшим Патриархом Сербским Иринеем, Блаженнейшим Патриархом Румынским Даниилом, Святейшим Патриархом Болгарским Неофитом, Блаженнейшим Архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом II, Блаженнейшим Архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом, Блаженнейшим Архиепископом Тиранским и всей Албании Анастасием, Блаженнейшим Митрополитом Варшавским и всей Польши Саввой.

Участники собрания приняли решения по ряду вопросов, связанных с грядущим созывом Святого и Великого Собора Православной Церкви.

Был утвержден принцип консенсуса при принятии всех решений как во время Собора, так и на различных этапах его подготовки.

Председательствовать на Всеправославном Соборе будет Вселенский Патриарх, собратья Предстоятели Православных автокефальных Церквей будут сидеть справа и слева от него. Каждую автокефальную Церковь на Соборе будет представлять Предстоятель и не более, чем 24 архиерея, а Церкви, число архиереев которых составляет менее 24, — Предстоятели и все архиереи. Каждая автокефальная Церковь обладает одним голосом.

Участники собрания Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей приняли решение о создании специальной Межправославной Комиссии в составе одного архиерея и одного советника от каждой автокефальной Церкви. Комиссия начнет свою работу в сентябре 2014 года и закончит до Святой Пасхи 2015 года. В ее задачи входят пересмотр ряда подготовленных в ходе предсоборного процесса документов, а также редактирование, где это необходимо, текстов уже принятых документов, касающихся таких тем повестки дня Святого и Великого Собора, как «Календарный вопрос», «Препятствия к браку», «Значение поста и его соблюдение сегодня».

В первой половине 2015 года решено созвать Предсоборное Всеправославное Совещание с тем, чтобы наряду со всеми иными пересмотренными документами принять документ «Автономия в Православной Церкви и порядок ее провозглашения», проект которого был составлен Межправославной Подготовительной Комиссией в декабре 2009 года.

Еще две темы, обсуждавшиеся во время подготовительного этапа, — «Автокефалия в Православной Церкви и порядок ее провозглашения» и «Диптихи» — подлежат дальнейшему обсуждению в рамках Подготовительной Комиссии. В случае достижения консенсуса в отношении этих двух тем они также будут предложены на рассмотрение Всеправославного предсоборного совещания 2015 года, а затем — Всеправославного Собора.

Святой и Великий Собор Православной Церкви будет созван Вселенским Патриархом в Константинополе в 2016 году, если не воспрепятствуют тому непредвиденные обстоятельства.

Кроме того, по итогам собрания Предстоятели Православных Поместных вынесли решение об изменении географических границ основанных в Северной и Южной Америке епископских собраний: в Канаде должно быть учреждено отдельное собрание, а другие страны, помимо Соединенных Штатов Америки, будут включены в собрание Южной Америки. Таким образом, на континенте будут действовать три епископских собрания: Канады, Соединенных Штатов Америки, Латинской Америки.

По завершении Божественной литургии в Георгиевском кафедральном соборе на Фанаре была совершена лития по всем усопшим Предстоятелям и всем подвизавшимся за Святое Православие.

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