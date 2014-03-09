Архиепископ Горловский и Славянский Митрофан: Если есть возможность причащатся — причащайтесь

8 марта, в субботу первой седмицы Великого поста, архиепископ Горловский и Славянский Митрофансовершил Божественную литургию в нижнем храме в честь Новомучеников и исповедников Русской Церкви Богоявленского кафедрального собора Горловки. По окончании литургии владыка обратился к собравшимся с проповедью.

В Церкви много праздников. Есть Рождество, Крещение, Пасха, другие двунадесятые праздники. Есть памяти великих святых, икон Божией Матери. Мы все их празднуем по-разному. Но есть такие дни, как сегодня, когда большинство или почти все, кто в храме молятся, причащаются Святых Христовых Тайн.

Я в такие дни очень люблю молиться в храме, потому что мне кажется, что мы возвращаемся в те далёкие времена, когда христиане считали нормой постоянно причащаться Святых Христовых Тайн, за каждым богослужением. Людей, которые присутствовали на службе и не причащались, не было.

Сегодня норма другая. Люди приходят на службу на короткое время, причащаются несколько раз в году. Нам сегодня трудно представить, что раньше люди жили так, что причащение для них было естественно, а не участвовали в причащении только люди, которые имели какую-то епитимью, были отлучены от церковного общения. Они в храме стоять могли, а причащаться со всеми не могли.

Сегодняшний день нам напоминает те древние времена, когда все, кто молился, причащались. Вернуть эти времена невозможно, они уже не повторятся. Но если мы будем помнить о том, что такое было, и если причастие станет для нас тем, чего нам хочется очень сильно, к чему мы стремимся, это будет большой шаг в нашей жизни.

Заставить человека причащаться — это глупость. Нельзя сказать: ты причащайся четыре раза в неделю, или пять раз в месяц, или каждый день, или десять раз в году. Как можно заставить любить? Как может мать заставить своих детей любить себя? Как Отец Небесный может нас заставить, чтобы мы Его любили? Он может хотеть, чтобы мы Его любили, любить нас, а заставить нас, чтобы мы любили Его в ответ — нет. Но мы помним заповедь Спасителя: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22:19). Помним и слова Священного Писания: «когда вы едите Хлеб сей и пьете Чашу сию, смерть Господню возвещаете» (1 Кор. 11:26), и тот, кто соединяется с Богом не только духовно, но и телесно, «пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6:56). Вот что нам пообещал Господь.

Церковь во все века свидетельствовала, что главное — это не украшение храмов, хотя нам очень хочется, чтобы то место, где мы молимся, было красивым, и храмы украшаем. Но главное сокровище — это не золото, не серебро, не мрамор и не иконы, а Тело и Кровь Христовы. И причащаться Тела и Крови Христовых человек может как в роскошном соборе, так и в бедном сельском храме, и даже в тех немыслимых условиях, в которых находились новомученики — в лагерях, в тюрьмах. А что для них там было самое страшное? То, что они не могли быть на литургии, не могли причащаться. И им так хотелось служить, что они где-то находили чёрный хлеб, брали клюквенный сок и служили литургию на том, на чём могли служить, чтобы не лишиться этой радости, которую каждый из нас может получить в любой день. Кроме Великого поста, каждый день совершается литургия, и мы можем причаститься Святых Христовых Тайн.

То, что в сегодняшний день мы немного возвращаемся к первохристианской реальности, когда весь храм — это причастники, доставляет сердцу большую радость, даёт надежду. И дай Бог, чтобы таких дней в году было больше. Нам не надо специально ждать какой-нибудь одной субботы или одного воскресенья, чтобы причаститься. Если есть желание, если есть к этому стремление, если ты хочешь приготовиться — пожалуйста, иди, причащайся. Чем чаще ты будешь это делать, тем лучше. Но при этом нужно помнить, что мы не механически соединяемся со Христом, когда причащаемся, — быть с Богом невозможно без покаяния, без борьбы с грехом, без добрых дел и молитвы.

Жизнь очень изменчива. Иногда кажется, что-то будет длиться долго, но оно заканчивается в один момент. Поэтому если есть возможность причащаться — причащайтесь, есть возможность идти в храм — идите. Кто-то и хотел бы пойти в храм, но уже не может подняться с постели, и нужно, чтобы священник пришёл к нему домой и причастил. Но пока ноги ходят, нужно самому ведь ходить. Мы с вами находимся рядом с Источником жизни. Самое страшное — умереть от жажды рядом с колодцем, не зачерпнув из него. Другое дело, когда нет воды, и человек умирает от жажды, — всё понятно, воды нет, и он умер. А когда рядом колодец с водой, а человек умирает от жажды — это глупость, это лень, это неумение почерпнуть из этого колодца, чтобы не умереть.

Чтобы с нами этого не происходило, будем помнить об источнике живой воды, который среди нас бьёт, который подаёт нам жизнь, который даёт нам силу, который очищает нас от греха и даёт нам радость, надежду — о Святых Тайнах Тела и Крови Господней, которых мы можем причащаться тогда, когда имеем искреннюю любовь к Богу, искреннее покаяние в своих грехах и желание следовать за Христом.

Сайт Горловской и Славянской епархии УПЦ