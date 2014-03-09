В храмах Симферопольской епархии УПЦ перед иконой святителя Луки будут служить молебны об умножении любви

По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в связи с ситуацией в АР Крым во всех храмах и монастырях Симферопольской епархии в неделю (с понедельника по субботу, вплоть до особого распоряжения) в 11:00 перед иконой святителя Луки служитимуться молебны об умножении любви на крымской земле с чтением канона и акафиста святому Луке.

Об этом сообщает пресс-служба Симферопольской епархии УПЦ.