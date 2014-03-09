В храмах Симферопольской епархии УПЦ перед иконой святителя Луки будут служить молебны об умножении любви
18:31, 09 марта 2014Православие
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По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в связи с ситуацией в АР Крым во всех храмах и монастырях Симферопольской епархии в неделю (с понедельника по субботу, вплоть до особого распоряжения) в 11:00 перед иконой святителя Луки служитимуться молебны об умножении любви на крымской земле с чтением канона и акафиста святому Луке.
Об этом сообщает пресс-служба Симферопольской епархии УПЦ.
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