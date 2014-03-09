Представители УПЦ приняли участие в праздновании 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко

9 марта Украина отмечает юбилей 200-летия со Дня рождения Тараса Шевченко.

В этот день в столичном парке им. Шевченко состоялась церемония возложения цветов к памятнику Кобзарю с участием руководителей государства, руководства Киевской городской государственной администрации, официальных лиц, представителей дипломатического корпуса, общественности.

От Украинской Православной Церкви в церемонии приняли участие: Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

В этот же день председатель Синодального комитета по биоэтике и этическим вопросам епископ Макаровский Иларий и председатель Синодального информационно-просветительского отдела протоиерей Георгий Коваленко приняли участие в официальной части торжеств на Майдане Независимости.

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