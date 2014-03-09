В Киево-Печерской лавре отслужен молебный чин Торжества Православия

Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий 9 марта совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Его Высокопреосвященству сослужили Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископы Макаровский Иларий, Ирпенский Климент, Васильковский Николай, а также насельники монастыря в священном сане.

В первое воскресенье Великого поста Церковь традиционно празднует Торжество Православия. За богослужением был отслужен традиционный молебный чин Торжества Православия. Он включает в себя чтение «Символа веры», провозглашение «Вечной памяти всем защитникам Православия, провозглашение «Многолетия» всем Предстоятелям канонических Православных Церквей и молитвы за Церковь. В частности, в этот день вспоминаются все те, кто укреплял православную веру на протяжении многих веков и те, кто сегодня совершает свое служение и свои подвиги ради распространения веры Христовой.

Праздник Торжества Православия символизирует окончательную победу над иконоборческой ересью. Установление его связано с событиями Константинопольского собора 843 года, который был созван благочестивой императрицей Феодорой для восстановления иконопочитания в Византийской империи. В память об этом событии, важном для христианского мира и в память об императрице Феодоре, ежегодно в первое воскресенье Великого поста Православная Церковь торжественно отмечает восстановление иконопочитания.

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