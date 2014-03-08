В Киеве 9 марта в галерее «Соборная» откроется выставка украинских иконописных школ

9 марта в 12.00 в галерее «Соборной» Духовно-просветительского центра УПЦ состоится открытие выставки икон «Торжество Православия».

Как известно, установление праздника Торжества Православия связано с событиями Константинопольского собора 843 года, созванного императрицей Феодорой для восстановления иконопочитания в Византийской империи.

Участники выставки: Иконописная школа-мастерская при Харьковской духовной семинарии

Иконописная школа начала свое существование с благословения в. Валентина в храме св. ап. Петра и Павла, как иконописные курсы для прихожан храма. Интерес к иконописному делу привел на курсы учащихся и выпускников художественных заведений Харькова.

С ростом количества слушателей курсов возникла необходимость открытия иконописной школы в Харькове, где глубже излагались бы основы иконописного искусства и богословия. По благословению Митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима иконописная школа перешла под покровительство Харьковской епархии и Свято-Покровского монастыря в здание Харьковской духовной семинарии.

В 2012 году Харьковская иконописная школа отметила свой 10-летний юбилей.

В настоящее время в иконописной школе обучается более 50 человек. Изучая богословские предметы, повышая духовный уровень и изучая работы древних мастеров, они постоянно повышают уровень иконописных работ.

Иконописное отделение Полтавской миссионерской духовной семинарии

Открытие в июне 2006 года при Полтавской миссионерской духовной семинарии иконописного отделения дало возможность украинской православной молодежи стационарно изучать каноническую церковную живопись. В учебном заведении будущие иконописцы получают знания не только по иконописи и истории христианского искусства, но также изучают реставрацию древних памятников церковной живописи, иконографию (богословие иконы), основы академического рисунка и живописи, катехизис, Библейскую историю Ветхого и Нового Заветов, церковнославянский язык, литургику, миссиологию, православную педагогику и т.д. Что же касается основного предмета - техники иконописания - на уроках учащиеся изучают каноническую живопись по репродукциям, что дает им возможность сравнивать особенности разных иконописных школ и их направлений. Большое внимание уделяется творческому подходу студентов к процессу обучения, что обеспечивает надлежащей рост будущего иконописца.

Мастерская-школа «Ассис» (г. Винница)

Мастерская действует под руководством известного украинского иконописца Ростислава Моцпана.

Ростислав Захарович получил образование в Одесской международной академии искусств. После своего воцерковления увлекся иконописью и сегодня является востребованным украинским мастером: под его руководством расписаны храмы в Киеве, Донецке, Виннице и отреставрированы старинные иконы, среди которых Писаревский чудотворный образ Божьей Матери.

Кроме основной работы, Ростислав Моцпан руководит иконописной мастерской и преподает в детской студии творческого развития при храме священномученика Владимира. Юные воспитанники студии не раз становились победителями творческих конкурсов и фестивалей.

Студия иконописи «Соборная» (г. Киев)

С сентября прошлого года при Духовно-просветительском центре Кафедрального собора в честь Воскресения Христова действует иконописная студия под руководством иконописца Ольги Андреевой участники студии знакомятся с чудом создания иконы. Эта выставка станет дебютом для участников студии, которого они с нетерпением ждали. После завершения обучения лучшие ученики получат возможность приобщиться к росписи Кафедрального собора.

Выставка продлится до 9 апреля по адресу:

м. Киев, Железнодорожное шоссе, 3, Галерея «Соборная»