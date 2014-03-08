Завтра в центре Киева монахи-миротворцы отслужат молебен о мире

9 марта, в праздник Торжества Православия, возле Десятинной церкви в Киеве (ул.Владимирская, 2) состоится торжественный молебен и общий сбор отрядов по защите храмов и монастырей столицы.

Как сообщил УНИАН насельник Десятинного монастыря иеромонах Мелхиседек (Гордиенко), на молебне будут присутствовать члены украинского миротворческого спецподразделения «Каскад».

«Мы будем молиться о мире в нашем Отечестве и о том, чтобы наше духовное наследие не подвергалось угрозе, чтобы не повторились тревожные события, произошедшие недавно в Десятинном храме и Киево-Печерской лавре», — сказал отец Мелхиседек.

Священник напомнил, что отряды по защите духовного наследия и фонд по взаимовыручке и помощи были созданы 22 февраля по благословению священноначалия Украинской Православной Церкви и инициативе командира ветеранов украинского миротворческого спецподразделения «Каскад» Сергея Разумовского.

Иеромонах Мелхиседек сообщил, что в настоящее время продолжается набор миротворцев, желающие могут прийти 9 марта в 12.00 на молебен в Десятинную церковь.