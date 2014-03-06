Управляющий делами УПЦ встретился с заместителем Генерального секретаря ООН

6 марта Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний встретился с заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Яном Элиассоном. Делегация ООН находится в Украине с целью ознакомления с ситуацией, сложившейся в стране.

Во время беседы речь шла о миротворческой роли Украинской Православной Церкви и других религиозных организаций в современной Украине.

Во встрече также принял участие секретарь Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

church.ua