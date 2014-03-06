Помогите Ярику встать на ножки: трехлетнему ребенку с ДЦП нужны средства на поездку в Трускавец
Помогите Ярику встать на ножки!
Ярослав не может сидеть, не может работать ручками, плохо удерживает голову, не говорит. Состояние очень тяжелое. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными! Малыш ждет вашей помощи и поддержки.
У него очень тяжелая форма ДЦП, двигательные нарушения 5 уровня по классификации GMFCS, двойная гемиплегическая форма с тетраперезом, выраженная задержка всех видов развития, дистонические атаки, судорожный синдром в анамнезе.
Поездка на 30 июня в Трускавец. Сумма сбора: 12.517 грн!
Просим помочь малышу! Любая помощь приветствуется: материальная, информационная, моральная!
РЕКВИЗИТЫ
Наименование банка: ПРИВАТБАНК
Номер счета: 29244825509100
МФО: 305299
ЕГРПОУ: 14360570
Назначение платежа: Благотворительность. Лечение ребенка.
Получатель: Агишева Екатерина Сергеевна
№ карты: 5168 7553 0378 1567
Для почтового перевода:
Украина
Донецкая обл.
г. Константиновка
ул. Пролетарская 316/8
индекс 85114
Агишева Екатерина Сергеевна
ИСТОРИЯ МАЛЫША
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