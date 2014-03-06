Помогите Ярику встать на ножки: трехлетнему ребенку с ДЦП нужны средства на поездку в Трускавец

Помогите Ярику встать на ножки!

Ярослав не может сидеть, не может работать ручками, плохо удерживает голову, не говорит. Состояние очень тяжелое. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными! Малыш ждет вашей помощи и поддержки.

У него очень тяжелая форма ДЦП, двигательные нарушения 5 уровня по классификации GMFCS, двойная гемиплегическая форма с тетраперезом, выраженная задержка всех видов развития, дистонические атаки, судорожный синдром в анамнезе.

Поездка на 30 июня в Трускавец. Сумма сбора: 12.517 грн!

Просим помочь малышу! Любая помощь приветствуется: материальная, информационная, моральная!

РЕКВИЗИТЫ

Наименование банка: ПРИВАТБАНК

Номер счета: 29244825509100

МФО: 305299

ЕГРПОУ: 14360570

Назначение платежа: Благотворительность. Лечение ребенка.

Получатель: Агишева Екатерина Сергеевна

№ карты: 5168 7553 0378 1567

Для почтового перевода:

Украина

Донецкая обл.

г. Константиновка

ул. Пролетарская 316/8

индекс 85114

Агишева Екатерина Сергеевна

ИСТОРИЯ МАЛЫША

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