Молитва по соглашению: маленький текст, который учит большому счастью…

«Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты сказал нам: «Если двое или трое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет вам от Отца Моего Небесного».

С глубокой верой в непреложность слов Твоих и с надеждой на безмерное Твое к нам милосердие смиренно просим Тебя услышать рабов Твоих (имена) согласившихся совместно просить Тебя: Господи, да будет Твоя Святая воля. Вразуми нас, укрепи нас и помоги нам во всем на пользу людям и во славу Твою, Господи. Cподоби нас, Господи Боже Спасителю наш, идти за Тобою, помогая и ближним нашим идти по пути спасения, совершая дела веры, чтобы с Твоей помощью и по Твоей милости наши усилия служили увеличению добра и уменьшению зла в делах, словах и мыслях. Аминь».

Эта статья — об очень коротенькой «Молитве по соглашению».

В тексте этой молитвы центральными являются евангельские слова: «Истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного; ибо где двое или трое собраны во Имя Мое, там Я посреди них» (Мф18,19-20). Сам текст подсказывает, что это молитва просительная — совместная, согласная просьба: «Сего ради молим Тя, даруй нам, рабам Твоим (имена) согласившимся просить Тя (просьба) исполнения нашего прошения…».

Ну вот, кажется, текст программы задан, осталось загрузить данные и ждать получения необходимого для дел плоти и насущного для дел души.

Но не мешало бы разобраться, что, для чего и почему мы просим, и о чём нужно просить Господа — исходя из Его собственных слов.

Просим о незначительном, но ради более существенного

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь…» Это просьба о том, что затрагивает само существо человека, наполняет смыслом его жизнь. Просьба о чём-то, может быть, незначительном, но обязательно ради чего-то более существенного. «Всё временное не может быть самоцелью, немыслимо как нечто самодовлеющее, либо оно нужно для чего-то другого и имеет смысл как средство, либо оно бессмысленно», — пишет знаменитый русский философ С.Франк.

Вопрос стоит не в том, что мы просим, а для чего. «Кто делает добро из каких-либо видов, — пишет св. Григорий Богослов, — тот не твёрд в добродетели, ибо цель минуется, и он оставит доброе дело, но кто творит добро ради добра, тот любит нечто постоянное, ощущая в себе нечто свойственное Богу».

Серафим Саровский говорил об этом не менее глубоко: что главная цель жизни христианина – это стяжание Духа Святого, а каким образом добродетели это делается – уже второстепенное. От каждого, как говорится, по способностям, каждому по уму.

«Духовно» ли это — молиться о мелочах

Но это отнюдь не значит, что мы не должны «разбрасываться по мелочам»: просить себе подходящую работу или новый телевизор с DVD. Если, к примеру, смотреть телек без DVD, то можно легко «травануться» легкоусвояемым синтезированным грешком, ведь так трудно вовремя остановиться после просмотра новостей. А с DVD есть возможность самому формировать духовный рацион себе и своим близким.

Поэтому каждая мелочь очень важна, и о ней обязательно нужно молиться, потому что «Бог настолько велик, что для Него нет мелочей» (митрополит Антоний Сурожский).

Мелочи всегда будут, и их будет много, и они, безусловно, «канут в лету», но привычка молиться, всегда быть где-то рядом и в согласии с благодатью, обязательно останется. «Перелагай все житейские дела свои, — говорит св. Иоанн Златоуст, — частыми молитвами как бы связями брёвен и таким образом со всех сторон огради свою жизнь».

Кроме того, в мелочах проявляется великое, проявляется человек, его внутреннее содержание, тот путь, по которому он идёт, тот выбор, который он делает.

Когда мелочи имеют абсолютное значение

В жизни преподобного Амвросия Оптинского был интересный случай, в котором он сделал выбор в пользу мелочи.

Как-то он беседовал с людьми о духовной жизни. И вдруг посреди беседы, когда они говорили, казалось бы, о самом святом, он прервал разговор, выудил из толпы какую-то старую крестьянку и долго говорил с ней о том, как надо кормить индюшек. После разговора его огорошили разочарованными вопросами, мол, как он мог прервать беседу о Боге, о духовной жизни, о спасении души, чтобы поговорить с простой старушкой из соседней деревни о пустяках, о мелочах.

И он сказал замечательную вещь: «Беседа, которую мы вели с вами, была роскошью, вы и без меня много знаете, на том, что вы знаете, можете прожить и в Царство Божие войти. Но для этой старушки её индюшки — вопрос жизни и смерти, она нанята их пасти и ничего другого в жизни не умеет делать. Если индюшки умрут, её выгонят, и она будет нищей».

«Старец Амвросий, — размышляет митрополит Антоний Сурожский об этом случае, — своим прозорливым умом и просветлённым сердцем сделал выбор: говорить о самом простом, но имеющем абсолютное значение для человека, вместо того, чтобы говорить громкие слова о том, что может подождать – не потому, что Бог второстепенен, а потому, что Бог есть любовь». И в этой, на первый взгляд, мелочи весь человек находится, поэтому Амвросий не за удачный исход предприятия, а за человека молился Богу вместе со старушкой. Он своей молитвой восполнял её молитву, исцелял её душу, которая в этих индюшках страдает. А ведь это и есть молитва по соглашению, когда два сердца болят одной болью.

Почему наша молитва — радость для Бога?

Человек воспринимает молитву как средство для достижения какой-то цели и с этим зачастую переступает порог храма. И то, в подавляющем большинстве случаев, когда все иные средства уже исчерпаны, экстрасенсы и «иже с ними» уже позади.

Но всё же, если для человека молитва – средство, то для Бога – цель и радость. Радость, что человек начинает чувствовать в Нём нужду.

Когда однажды Господь проходил через Иерихон, к Нему обратились, нарушая общественный порядок своим криком, два слепца. «Чего вы хотите от Меня? — Господи, чтобы открылись глаза наши. Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их. И тотчас прозрели глаза их, и они последовали за Ним» (Мф. 20,33-34).

Но главное — не то, что произошло, когда рука Христа прикоснулась к их глазам по просьбе их уст, а то, что произошло с душами слепцов, когда благодать прикоснулась к их душам по просьбе сокрушённых под бременем скорбей их сердец. Слепые пошли за Ним. И они не только зрение получили. Они получили новое видение мира, иные ценности, иную жизнь — со Христом.

Молитва жениха о невесте: тактика и стратегия

Для примера еще расскажу о своем очень хорошем друге, который известен как «жених-легенда».

Лет так десять назад он начал усиленно молиться и просить Бога о ниспослании ему благочестивой жены. Но он совсем не перебирает невестами, как может показаться на первый взгляд. При обсуждении очередной кандидатки разговор никогда не опускается до «ножек», но всегда задерживается в сердце человека, ведь мой друг ищет сердца, которое тоже согласно с ним молиться Богу о том, с кем лучше прожить жизнь.

И я понял, что ему важно не вымолить невесту, а просто молиться, а невеста – это тема текста для его внутренней сокровенной молитвы сердца и он именно в этом счастлив. Как заметил Ф.М.Достоевский в своем дневнике: «Счастье не в том, чтобы достигнуть цели, а в самом процессе достижения».

Тактическая цель молитвы-прошения – невеста, а стратегическая – просто быть счастливым в своём призвании и в процессе достижения цели лучше постигнуть, в чём же оно состоит.

Счастье — в самом процессе молитвы. Результат — это уже «бонус»

Современный церковный писатель и психолог Марина Кравцова, обращаясь к нынешним невестам в своей книге «О женском одиночестве», просто вопиет «охотницам за женихами» (впрочем, это относится и к охотникам за невестами тоже), что никакой, даже самый убойный заряд благодати от прочитанных по определённой технологии молитв и постов не прошибёт цели. Ведь если нет внутреннего удовлетворения и мира, который происходит только от искренней молитвы, уже сейчас, до замужества, то после эта неудовлетворённость в десять раз возрастёт. Потому что акцент ставится не на любви, а на самолюбии, не на молитве, а на цели, не то, «что, Господи, Тебе угодно», а то, что «я хочу».

«Ищите прежде Царства Божьего, а всё остальное приложится вам», — говорит Господь. Это значит, что нужно изначально, самостоятельно, независимо от внешних обстоятельств стараться быть счастливым во Христе. И тогда обязательно найдётся человек, который захочет разделить с вами ваше счастье. И источником этого счастья будет не взаимный вампиризм, а взаимная молитва.

Не получать просимо в молитве — тоже благо

Даже когда не получаешь просимого, то и это уже само по себе благо, ведь если получил, — то от Бога, а не получил, — то тоже от Бога. Главное — смиряться. Именно об этом и говорится в завершительных словах «Молитвы по соглашению»: «Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты. Да будет во веки воля Твоя».

«Иногда и победа бывает поражением, а иногда и поражение бывает победой», — писал св. Григорий Богослов.

Один из моих близких друзей сделал как-то очень трогательное признание о своем «поражении» на жизненном поприще. Он очень хотел жениться и иметь детей. Приложил для этого немалые внутренние, молитвенные усилия. И женился, но детей не имеет. Однако при этом совершенно уверен, что Бог всё-таки услышал его молитвы: «Ведь я не жену упрекну в том, что она не может родить, а Бога, в том, что Он спасает меня от непосильной ноши». И это не просто красивые слова, но кровью выстраданный кусочек жизненного опыта.

«Подумаешь – горе; присмотришься – воля Господня», — писал Ф.М. Достоевский о четырёхлетнем кусочке своего жизненного опыта каторги.

Молитва по соглашению — путь к гармонии

Когда внимательно прислушаешься ко внутренней гармонии содержания «Молитвы по соглашению», то сам собой напрашивается вывод, что это молитва о гармонии между Богом и человеком. О согласовании нашей воли, нашей жизни с Божьей волей и жизнью.

А Его воля в том, чтобы мы любили друг друга, ведь Его жизнь в нас – это любовь. Где люди вместе во Имя Его, там смотрят на одну и ту же вещь по-разному, но в одном направлении, и просят помощи жить в согласии на этом пути.

У каждого человека есть свой маленький кусочек переживания греха и благодати: сегодня я падший, а мой ближний стоит, завтра же всё может быть ровно наоборот. Но только в общении любви, даже с теми, кто за доверие платит предательством, возможно таинство полноты этого опыта, полноты Церкви.

Сколько раз прощать? И чего ради?..

Именно в этом контексте после притчи о заблудшей овце, после наставлений о том, как искать отвернувшегося от вас человека («если согрешит против тебя брат твой, обличи его между тобой и им одним …» (Мф. 18,15) и были сказаны Христом слова: «Где двое или трое собраны во Имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18,20).

Этими словами Господь просит нас, близких к потерянному человеку людей, молиться за него, когда все усилия уже исчерпаны и простого терпения уже не хватает: «Господи, сколько же прощать брату моему, согрешающему против меня, до семи ли раз», — спрашивает апостол Пётр после этой речи Христа о мере любви. А Господь отвечает, что таковой меры нет: «Не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти раз» (Мф. 18,21-22).

«Слова Его, — пишет святитель Иоанн Златоуст в толковании на Евангелие от Матфея, — имеют такой смысл: если кто поставляет Меня за первое основание любви к ближнему, с тем Я буду находиться вместе. Но мы видим, что многие имеют иные побуждения к любви: один любит, потому что его самого любят, другой — потому что его уважают, иной — потому что ближний для него полезен. Но трудно найти такого, который бы любил ближнего искренно, ради Христа. Святые не так любили, но ради Христа, потому что хотя и сами не были любимы, но продолжали любить. То, что у других служит к разрушению любви, здесь способствует к утверждению её».

Молитва по соглашению — желая маленького счастья, учимся любить и быть любимыми

Таким образом наш Премудрый Педагог в лице Церкви Своей учит через желание маленького счастья вымолить телевизор большому счастью любить и быть любимым.

Ведь молитвы свои Церковь черпает из Евангелия, которое существует не только в виде книги. Мы постигаем его как жизнь Церкви и жизнь в Церкви. Книга – это просто средство, возможность остановиться на каком-либо эпизоде своей жизни и рассмотреть себя в нём трезво и непредвзято, взять первые слова для своей первой искренней просьбы, услышать правильную ноту для своей молитвы сердца. Увидеть себя где-то мытарем, а где-то и фарисеем, где-то законником, где-то и блудницей. Кого-то пожалеть и помолиться о нём, но в тоже время почувствовать молитву и жалость о себе Христа.

Ведь «Церковь – это молитва Отцу во Христе», — писал знаменитый литургист о. Николай Афанасьев. То есть молитва друг за друга и за себя, откровение себя в другом человеке, по меткому выражению святителя Николая Сербского: «Господь похож на всякого человека и всякий человек может узнать себя, глядя на Него».

Поэтому в заключение этой маленькой статейки о совсем маленькой молитвочке дерзну сделать вывод, что это не просто «Молитва по соглашению»: сошлись, выклянчили что надо и разошлись, а, скорее всего, просьба-вопль о согласии во Христе всех людей вместе и со Христом каждого отдельного человека в нашей грешной вселенной.

Денис Таргонский, "Православие в Украине".