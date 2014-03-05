Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры совершил первую в этом году Литургию Преждеосвященных Даров

5 марта, в среду на первой неделе Великого поста, Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий возглавил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Его Высокопреосвященству сослужили Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископы Макаровский Иларий, Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий, а также насельники монастыря в священном сане.

В конце богослужения митрополит Онуфрий обратился к верующим со словами напутствия.

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