Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры совершил первую в этом году Литургию Преждеосвященных Даров
15:22, 05 марта 2014Православие
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5 марта, в среду на первой неделе Великого поста, Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий возглавил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
Его Высокопреосвященству сослужили Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископы Макаровский Иларий, Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий, а также насельники монастыря в священном сане.
В конце богослужения митрополит Онуфрий обратился к верующим со словами напутствия.
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