Вселенская Патриархия собирается ограничить приток монахов-иностранцев на Святую Гору Афон

Священный Кинот Афона недавно получил обширное послание Вселенского Патриарха Варфоломея, — сообщает Путеводитель по Афону со ссылкой на портал Romfea.gr

В этом документе выражена озабоченность в связи с попытками «автономизации» Афона и «изменения его облика» через неконтролируемый и беспрепятственный приток монахов негреческого происхождения.

Константинопольский Патриархат сообщает, что отныне не будет давать разрешения на поселение «не грекоговорящих иноков» в грекоговорящих монастырях. Также в письме дана рекомендация о том, что число монахов иностранцев не должно превышать десяти процентов от общего числа иноков на Святой Горе Афон.

Фактически это решение означает запрет для иностранцев селиться на Афоне, так как число монахов негреческого происхождения в настоящий момент уже превышает отметку в 10 процентов от общего числа иноков.

Это решение вызвало много вопросов у Афонских монахов, так как «Вселенский Патриарх призывает глав Поместных Православных Церквей к единству и в то же время, посылает письмо, в котором делит афонские монастыри на грекоговорящие и не грековорящие».

Священный Кинот Святой Горы планирует рассмотреть послание Патриарха по окончании первой недели Великого Поста.

Правмир