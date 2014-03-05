Делегация РПЦ участвует в подготовке встречи Предстоятелей Православных Церквей

3 марта 2014 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла делегация Московского Патриархата во главе с председателем Отдела внешних церковных связеймитрополитом Волоколамским Илариономприбыла в Стамбул для участия в подготовке встречи (синаксиса) Предстоятелей Поместных Православных Церквей, которая по приглашениюСвятейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея намечена на 5-9 марта сего года.

Председателя ОВЦС сопровождают его заместитель протоиерей Николай Балашови сотрудник ОВЦС диакон Анатолий Чуряков. В аэропорту Стамбула гостей из Русской Православной Церкви встречали представители Константинопольской Патриархии и Генерального консульства Российской Федерации в Стамбуле.

4 марта в Константинопольской Патриархии под председательством митрополита Пергамского Иоанна начались заседания подготовительной комиссии, в работе которой также участвуют митрополит Гвинейский Георгий (Александрийский Патриархат), митрополит Буэнос-Айресский и Аргентинский Силуан (Антиохийский Патриархат), архиепископ Анфидонский Нектарий (Иерусалимский Патриархат), митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (Грузинский Патриархат), митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий и протоиерей Гаий Гайич (Сербский Патриархат), митрополит Тырговиштский Нифон и протоиерей Михаил Тица (Румынский Патриархат), епископ Стобийский Наум (Болгарский Патриархат), митрополит Пафский Георгий (Кипрская Православная Церковь), митрополит Мессинийский Хризостом (Элладская Православная Церковь), митрополит Корчинский Иоанн (Албанская Православная Церковь), епископ Семятычский Георгий (Польская Православная Церковь).

В своем первом приветственном слове на заседании председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион сказал:

«Хотел бы выразить благодарность Его Святейшеству Святейшему Патриарху Варфоломею за приглашение на это важное собрание, на котором мы имеем возможность обменяться мнениями и подготовить встречу Предстоятелей Поместных Православных Церквей.

Я благодарю председателя этой группы митрополита Пергамского Иоанна за то, что Вы, Ваше Высокопреосвященство, ввели нас в тематику предстоящей встречи и напомнили о главных вопросах, которые сегодня стоят перед мировым Православием.

Действительно, тема сохранения христианства на Ближнем Востоке для всех нас является темой номер один. Это связано с тем, что в течение последних лет в ближневосточном регионе происходят события, которые ставят под угрозу само существование христианства на той земле, где оно зародилось и существует уже два тысячелетия, где на протяжении многих веков христиане мирно уживались с мусульманами и представителями других религий.

Мы все слышим о событиях так называемой арабской весны, когда в той или иной стране сначала при помощи внешних сил происходит свержение существующего там политического режима, а затем вместо демократии, во имя которой свергается прежняя власть, наступает хаос. Тогда поднимают голову экстремистские силы, которые нападают на христиан, истребляют их, похищают священников, архиереев, монахинь, оскверняют, уничтожают христианские храмы и делают все для того, чтобы верующие во Христа покинули Ближний Восток.

Эта трагедия происходит на наших глазах. Ее часто замалчивают средства массовой информации. Мы как представители Поместных Православных Церквей должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы обратить внимание мирового сообщества на эту ситуацию, выразить солидарность с нашими гонимыми братьями и сестрами, дабы геноцид христиан на Ближнем Востоке прекратился, похищенные были отпущены на свободу, а те, кто был вынужден покинуть свои дома, могли в них вернуться.

В особенно тяжелой ситуации сейчас находится Святейшая Антиохийская Церковь, и мы должны выразить солидарность с нашей Церковью-Сестрой, вновь потребовать освобождения двух похищенных собратьев — митрополитов Павла и Иоанна Ибрагима, которых мы все, я думаю, хорошо знаем, за которых молимся; вот уже скоро год, как они находятся в плену в неизвестном месте.

Ваше Высокопреосвященство, я совершенно согласен с тем, что Вы сказали о важности подготовки Всеправославного Собора. Действительно, Собор готовится уже более пятидесяти лет, и многие из нас задаются вопросом, сколько еще может длиться эта подготовка. Наверное, для того, чтобы достойно провести Собор, мы должны, прежде всего, подумать об ускорении темпов подготовки и создании механизма, который помог бы решить все стоящие перед нами задачи, а именно: подготовить повестку дня и регламент Собора, определить, кто и как будет на нем представлен, кто и как будет принимать решения.

Согласен с Вами и в том, что некоторые документы из тех, которые уже были подготовлены на определенном этапе и согласованы, сейчас нуждаются в некой ревизии, редакции, может быть, и весьма существенной, учитывая то, что мир изменился. Появились новые реалии, проблемы, и если архиереи Поместных Православных Церквей съезжаются на Собор и участвуют в событии, какого в жизни Православной Церкви не было более тысячи лет, мы, конечно, должны сказать нашей пастве и всему миру о проблемах, которые нас волнуют сегодня, а не о тех, которые волновали Православные Церкви в 70-80-е годы. Вот почему — думаю, об этом будут говорить Предстоятели — выраженная в свое время идея создания небольшой рабочей группы, межправославного секретариата, который мог бы поработать над текстами, предложить повестку дня, регламент Собора, наверное, была бы весьма сейчас своевременной.

Русская Православная Церковь, как и прежде, готова участвовать в процессе подготовки Собора, вкладывать свои интеллектуальные ресурсы в осмысление проблем, стоящих перед нами.

Хочу пожелать большого успеха этой подготовительной встрече и, конечно, встрече Предстоятелей Поместных Православных Церквей».

Служба коммуникации ОВЦС