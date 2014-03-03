Кто есть кто в Каноне Андрея Критского? Понедельник

Для человека, не очень хорошо знакомого со Священным Писанием, затруднительно понять, в чём мы каемся во время чтения Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. Упоминаются люди и события из Священной истории, о которых кто-то, может быть, слышит впервые в жизни. Кто все эти люди, что с ними происходило, и как это связано с нашей жизнью?

Песнь 1

Первозданнаго Адама преступлению поревновав, познах себе обнажена от Бога и присносущнаго царствия и сладости, грех ради моих.

Увы мне, окаянная душе, что уподобилася еси первей Еве? Видела бо еси зле, и уязвилася еси горце, и коснулася еси древа, и вкусила еси дерзостно безсловесныя снеди.

Адам (древнеевр. «земля, человек») — первый человек на земле.

Ева (древнеевр. «жизнь») — жена Адама.

Господь создал Адама из праха земного и вдохнул в него дыхание жизни. Как помощницу и духовную поддержку для Адама Бог создал Еву из ребра (части) первого человека. Однако Адам и Ева не были благодарны Создателю за Его дары, за дарованную им жизнь и возможность общения с Богом. Они захотели стать богоподобными без Бога, и без Его помощи, через вкушение, как они думали, волшебного, плода, приобрести все совершенства, о каких только может мечтать человек. В этом им помог противник Бога — диавол, который, чтобы обратиться к людям, вошёл в змея. Но, как оказалось, подлинное знание, совершенство, да и сама жизнь невозможны без Бога. Всё, что приобрели Адам и Ева — это стыд от сознания своего предательства Бога, видение своей наготы — лишённости Божественного Света. Господь высылает согрешивших и нераскаявшихся людей из Эдемского сада — места Своего присутствия, чтобы муки их совести не были такими невыносимыми, и они не остались в таком своём состоянии навеки.

Бытие 2:25-3:7; 3:21-24

25 И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.

1 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?

2 И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,

3 только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.

4 И сказал змей жене: нет, не умрете,

5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.

6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел.

7 И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания.

21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.

22 И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.

23 И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят.

24 И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.

Достойно из Едема изгнан бысть, яко не сохранив едину Твою, Спасе, заповедь Адам: аз же что постражду, отметая всегда животная Твоя словеса?

Едем, Эдемский сад (древнеевр. «сад неги, наслаждения») — сад, в котором Господь поселяет первых людей. По-славянски он назван «рай» — это слово взято из мифологии наших предков, где оно означало таинственную южную землю вечной радости и тепла, куда улетает душа после смерти человека. Этот сад на земле, которая до грехопадения вся была раем, отличался от других мест тем, что его Господь освятил для Своего присутствия и общения с человеком.

После изгнания из Эдема у человечества исчезла и память того, где точно он находился. У разных народов сохранились смутные предания, что на Востоке. Книга Бытия упоминает о четырех реках, некогда орошавших этот Божий сад. Две из них известны, это Евфрат и Тигр. На этом основании местонахождением древнего рая считают Месопотамию или Индию — колыбели древних цивилизаций. Однако вероятнее всего, что люди позже дали названия этим рекам Месопотамии в память о рае. Некоторые исследователи считают, что рай находился в Африке, где были найдены самые древние поселения на земле, на Мадагаскаре или в Сахаре (в древности там был мягкий климат и тропические сады). Однако достоверное знание о том, в каком уголке земли находился рай, Господь сокрыл от человека.

Песнь 2

Буря мя злых обдержит, благоутробне Господи: но яко Петру, и мне руку простри.

Пётр — ученик Христов, один из 12 апостолов.

Евангелие от Матфея, 14:23-32, повествует:

23 И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один.

24 А лодка была уже на средине моря, и её било волнами, потому что ветер был противный.

25 В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.

26 И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали.

27 Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.

28 Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде.

29 Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу,

30 но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.

31 Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?

32 И, когда вошли они в лодку, ветер утих.

Песнь 3

Огнь от Господа иногда Господь одождив, землю содомскую прежде попали.

На горе спасайся, душе, якоже Лот оный, и в Сигор угонзай.

Содом — один из пяти городов в районе Мёртвого моря, которые около ХХ века до Р.Х. были разрушены Господом за греховную жизнь. Города-государства Содом, Аморра (Гоморра), Адма, Сигор (Цоар) и Севоим (Цвоим) помимо других преступлений, отличались большой развращённостью.

Лот — племянник Авраама, который, пожелав отделиться от патриарха со своими стадами, пришёл в крайнюю бедность и вынужден был поселиться у ворот города Содома, где селились бедняки.

Согласно повествованию в книге Бытия (главы 18-19), Господь в образе трёх странников пришёл к праведному Аврааму, чтобы возвестить ему о рождении у Авраама долгожданного сына, а также чтобы испытать Своего праведника — пожалеет ли он жителей Содома и Гоморры? Авраам проявил милосердие и просил Господа помиловать города, если во всех них найдётся хотя бы десять праведников.

Однако, когда два из трёх странников, явившихся Аврааму, пришли в Содом, все жители, от мала до велика, собрались вокруг них, желая причинить им зло. Праведным оказался только один житель города — Лот. Господь вывел семейство Лота из Содома, а на всю окрестность излил серу с огнём. До сих пор эта местность в районе Мёртвого моря свидетельствует о произошедшей здесь когда-то природной или сверхъестественной катастрофе.

Ни жена Лота, ни его дочери не оказались праведными и достойными спасения. Жена Лота ослушалась просьбы Господа не оглядываться. Она оглянулась, чтобы из простого любопытства посмотреть на гибель тысяч людей, а возможно, и сожалея об оставленном полюбившемся ей развратном Содоме. И то, и другое свидетельствовало о её греховности. Она обратилась в соляной столп — возможно, по той причине, что всё остановившее своё движение в момент катастрофы мгновенно покрывалось солью и пеплом и застывало. После своего чудесного спасения дочери Лота вели себя так же развратно, как и все жители Содома. Их потомками стали проклятые Богом народы.

Сигор («малый») — город-государство, входивший в коалицию пяти городов вместе с Содомом, Гоморрой, Адмой и Севоимом. Был пощажён Господом, в него укрылся Лот.

Песнь 4

Лествица, юже виде древле великий в патриарсех, указание есть, душе моя, деятельного восхождения, разумнаго возшествия: аще хощеши убо, деянием и разумом и зрением пожити, обновися.

Зной дневный претерпе лишения ради патриарх, и мраз нощный понесе, на всяк день снабдения творя, пасый, труждаяся, работаяй, да две жене сочетает.

Жены ми две разумей, деяние же и разум в зрении: Лию убо деяние, яко многочадную: Рахиль же разум, яко многотрудную: ибо кроме трудов, ни деяние, ни зрение, душе, исправится.

Лия и Рахиль — две жены патриарха Иакова, родоначальника израильского народа. В то время на востоке было распространено многожёнство, однако библейские патриархи хранят верность одной или двум жёнам. Иаков был внуком праведного Авраама и сыном Исаака. Он купил у своего брата Исава первородство и отцовское благословение, которые Исав ни во что не ставил и продал за чечевичную похлёбку. Но, подумав, что кроме благословения, Исав потерял и материальные блага, брат задумал отомстить Иакову. Спасаясь бегством, Иаков остановился на ночлег в поле. Там во сне он видит небесную лествицу, по которой восходят и нисходят ангелы (Быт. 28:10-22).

Песнь 5

Рувима подражая, окаянный аз, содеях бззаконный и законопреступный совет на Бога вышняго, осквернив ложе мое, яко отчее он.

Рувим — старший из двенадцати сыновей Иакова (Израиля), от которых произошли 12 колен Израилевых. Рувим осквернил ложе своего отца, переспав с его наложницей. Бытие 35:21-22: «И отправился Израиль и раскинул шатер свой за башнею Гадер. Во время пребывания Израиля в той стране, Рувим пошел и переспал с Валлою, наложницею отца своего. И услышал Израиль». В благословении Иаковым своих сыновей (Быт. 49, 3-4) из уст отца вместо благословения Рувиму звучит проклятие ему за этот грех.

Исповедаюся Тебе, Христе Царю, согреших, согреших, яко прежде Иосифа братия продавшии, чистоты плод и целомудрия.

От сродников праведная душа связася, продася в работу сладкий, во образ Господень: ты же вся, душе, продалася еси злыми твоими.

Иосифа праведнаго и целомудреннаго ума подражай, окаянная и неискусная душе, и не оскверняйся безсловесными стремленьми, присно беззаконнующи.

Аще и в рове поживе иногда Иосиф, Владыко Господи, но во образ погребения и востания Твоего: аз же что Тебе когда сицевое принесу?

Иосиф — один из двенадцати сыновей Иакова (Израиля), брат Рувима, старший сын от Рахили, родоначальник двух колен Израилевых — Ефрема и Манассии. О житии Иосифа рассказывается в 37, 39-50 главах книги Бытия. Иосиф был любимым сыном Иакова. Братья завидовали ему и из зависти продали Иосифа в рабство в Египет. В Египте праведный Иосиф проявляет себя целомудренным, отказавшись стать любовником жены знатного вельможи. Разгневанная жена вельможи ложно обвиняет Иосифа и его бросают в подземную темницу. Но сделанное ими зло Господь обратил ко благу — за свою мудрость Иосиф был призван правителем Египта, возвышен при дворе фараона и смог спасти семью своего отца от голода во время засухи. Видя, какую скорбь они доставили отцу, братья Иосифа раскаялись в своём поступке.

Песнь 6

Уклонилася еси, душе, от Господа твоего, якоже Дафан и Авирон, но пощади, воззови из ада преисподняго, да не пропасть земная тебе покрыет.

Дафан и Авирон — израильтяне, которые восстали против начальства пророка Моисея и первосвященника Аарона в пустыни. За это были наказаны Господом.

Яко юница, душе, разсвирепевшая, уподобилася еси Ефрему, яко серна от тенет сохрани житие, вперивши деянием ум и зрением.

Ефрем — один из сыновей Иакова (Израиля), родоначальник колена Израилева. Колено Ефремово на протяжении истории Израильского народа проявляло непокорность повелениям Божиим и восставало против других колен.

Рука нас Моисеова да уверит, душе, како может Бог прокаженное житие убелити и очистити, и не отчайся сама себе, аще и прокаженна еси.

Моисей — пророк Божий, выведший израильский народ из египетского плена (XIII век до н. э.) и получивший от Бога на горе Синай заповеди для всего человечества. Чтобы уверить фараона в том, что Моисей — посланник Божий, Господь чудесным образом сделал прокаженную руку Моисея здоровой.

Песнь 7

Саул иногда яко погуби отца своего, душе, ослята, внезапу царство обрете к прослутию: но блюди, не забывай себе, скотския похоти твоя произволивши паче царства Христова.

Саул — первый израильский царь (2-я половина XI века до н. э.). Был из простого рода. Был помазан пророком Самуилом на царство, когда пошёл искать потерявшихся ослиц своего отца. Впоследствии отступил от Бога, и Господь вместо него избрал царём Давида.

Давид иногда Богоотец, аще и согреши сугубо, душе моя, стрелою убо устрелен быв прелюбодейства, копием же пленен быв убийства томлением; но ты сама тяжчайшими делы недугуеши, самохотными стремленьми.

Совокупи убо Давид иногда беззаконию беззаконие, убийству же любодейство растворив, покаяние сугубое показа абие; но сама ты, лукавнейшая душе, соделала еси, не покаявшися Богу.

Давид иногда вообрази, списав яко на иконе песнь, еюже деяние обличает, еже содея, зовый: помилуй мя, Тебе бо единому согреших всех Богу, Сам очисти мя.

Давид — второй израильский царь (ок. 1005 — 965 до н. э.), назван Богоотцом, так как от его рода произошёл Спаситель. Автор большей части Псалтири. В 7-й песне канона вспоминается эпизод из жизни царя Давида, описанный во 2 книге Царств, 11-12 главах. Давид царь соблазнился женой своего воина Урии — Вирсавией. Чтобы отобрать её у мужа, послал Урию в опасное сражение, где тот был убит. Пророк Нафан обличил царя Давида, после этого царь покаялся. Плодом его покаяния стал 50-й псалом, читаемый ежедневно на богослужении. Вирсавия стала женой царя Давида. От их брака родился Соломон — последний царь единого Израильского царства.

Песнь 8

Колесничник Илия колесницею добродетелей вшед, яко на небеса, ношашеся превыше иногда от земных: сего убо, душе моя, восход помышляй.

Илия («мой Бог — Яхве») — пророк северного Израильского царства (IX век до н. э.). Во 2-й главе 4 книги Царств описывается вознесение пророка Илии на Небо на чудесно явившейся колеснице.

Елиссей иногда прием милоть Илиину, прият сугубую благодать от Бога; ты же, о душе моя, сея не причастилася еси благодати за невоздержание.

Иорданова струя первее милотию Илииною Елиссеем ста сюду и сюду; ты же, о душе моя, сея не причастилася еси благодати за невоздержание.

Елисей («Бог спасёт») — ученик пророка Илии, пророк Израильского царства (IX век до н. э.). Пророк Елисей просил у Илии благодать большую, чем была у его учителя, и получил её. Присутствовал при вознесении Илии на Небо на колеснице. К ногам пророка Елисея упала милоть (верхняя одежда) Илии, которой впоследствии Елисей чудесным образом разделил воды Иордана, пройдя по реке как посуху (4 Цар. 2 глава).

Соманитида иногда праведнаго учреди, о душе, нравом благим; ты же не ввела еси в дом ни странна, ни путника. Темже чертога изринешися вон, рыдающи.

Соманитида (сонамитянка) — женщина из города Сонам в северном Израильском царстве (ныне — селение Солем), семейство которой неоднократно давало приют странствующему пророку Елисею. По молитве пророка Елисея у бесплодной сонамитянки родился сын, впоследствии пророк в благодарность за гостеприимство воскрешает её ребёнка, умершего от солнечного удара, предупреждает эту семью о приближении семи лет голода, чтобы они успели уйти в филистимскую землю, помогает вернуть сонамитянке отнятый царём дом (4 Цар. 4:8-37; 8:1-6).

Гиезиев подражала еси, окаянная, разум скверный всегда, душе, егоже сребролюбие отложи поне на старость; бегай геенскаго огня, отступивши злых твоих.

Гиезий — слуга пророка Елисея. После того, как пророк Елисей исцелил больного проказой сирийского военачальника Неемана и отказался от материального вознаграждения, Гиезий соблазнился имением Неемана. Он догнал сирийского вельможу и обманом, якобы для милостыни, выпросил у него два таланта (около 90 кг) серебра и две перемены одежд, утаив их от Елисея. В наказание за этот грех проказа Неемана перешла на Гиезия.

Песнь 9

Моисеово приведох ти, душе, миробытие, и от того все заветное Писание, поведающее тебе праведныя и неправедныя: от нихже вторыя, о душе, подражала еси, а не первыя, в Бога согрешивши.

Моисей — см. песнь 6.

Моисеово миробытие — ветхозаветная книга Бытия, написанная пророком Моисеем, которая повествует о событиях библейской истории от начала бытия мира.

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