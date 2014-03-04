Местоблюститель УПЦ благословляет Великим постом всем читать Псалтырь за мир в Украине

Во время своей воскресной проповеди перед Чином прощения Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры Онуфрий обратился ко всем верующим Украинской Православной Церкви с просьбой читать Псалтирь за мир на Украине в течение Великого поста. Владыка благословил монашество, клириков и мирян прочитывать одну или более кафизм в день.

«Во время поста мы должны усугубить свои молитвы. И молитвы должны быть перед Богом с самоукорением. Не стоит говорить Господу, что со мной что-то случилось незаслуженно. Мы должны себя укорять и сказать: «Господи, я заслуживаю намного большего, чем ты мне попускаешь». Вот такая молитва должна совершаться в нашем сердце и нашем уме.

Сегодня у нас такая нестабильная обстановка в государстве, и все мы болеем своим сердцем, болеем за тех, которые противостоят друг другу. Мы не судьи, Бог – судья. Кто насколько виноват, кто насколько прав, Бог знает.

Но Бог призывает, и мы следуя Заповедям Божьим, призываем всех к миру, чтобы люди нашли в себе силы, которые в них спрятаны, а они есть, – простить ближнему ради Бога, чтобы Бог простил нас. Мы должны молиться, чтобы Бог погасил вражду, погасил те нестроения, которые есть сегодня среди нашего общества, чтобы Бог дал нам разум, чтобы наши основные силы и старания были устремлены к исканию Бога, примирению с Богом. И в Господе мы сможем возлюбить друг друга.

Я бы хотел предложить всем нам, ни кого не исключая, и себя самого, чтобы мы в течение этого поста, каждый прочитал по одной кафизме из Псалтыри в день. За то чтобы Бог послал мир на нашу землю, чтобы люди поняли, что мы дети одного Отца, что мы все творения Божьи, и что Бог призывает нас любить и терпеть друг друга. Если кто сможет больше почитать, читайте», - в частности сказал митрополит Онуфрий.

"Православіє в Україні"