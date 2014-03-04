В УПЦ издано распоряжение читать в течение Великого поста кафизмы из Псалтыри за мир в Украине
15:44, 04 марта 2014Православие
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МОНАШЕСТВУЮЩИМ, КЛИРИКАМ И МИРЯНАМ
УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Канцелярия Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви информирует о благословении Высокопреосвященнейшего митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия, Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры, монашествующим, клирикам и мирянам УПЦ каждый день в течение Великого поста, по возможности, прочитывать одну или более кафизм из Псалтыри за мир в Украине.
С благословением
+АНТОНИЙ,
МИТРОПОЛИТ БОРИСПОЛЬСКИЙ И БРОВАРСКОЙ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
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