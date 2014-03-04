В УПЦ издано распоряжение читать в течение Великого поста кафизмы из Псалтыри за мир в Украине

МОНАШЕСТВУЮЩИМ, КЛИРИКАМ И МИРЯНАМ

УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Канцелярия Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви информирует о благословении Высокопреосвященнейшего митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия, Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры, монашествующим, клирикам и мирянам УПЦ каждый день в течение Великого поста, по возможности, прочитывать одну или более кафизм из Псалтыри за мир в Украине.

С благословением

+АНТОНИЙ,

МИТРОПОЛИТ БОРИСПОЛЬСКИЙ И БРОВАРСКОЙ,

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ