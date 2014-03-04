Первую часть Великого покаянного канона Местоблюститель прочитал в Успенском соборе лавры

3 марта по церковному календарю начался Великий пост. В этот день Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий на Большому повечерье в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры прочитал первую часть Великого канона преподобного Андрея, епископа Критского. 4-6 марта следующие части Великого покаянного канона митрополит Онуфрий будет читать в Успенском соборе Лавры. church.ua

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