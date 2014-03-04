Архиерей УАПЦ призывает к единству Львовской, Галицкой и Харьковско-Полтавской епархий

Архиепископ Харьковский и Полтавский Игорь (Исиченко) учитывая внешнюю военную угрозу призывает к единству Львовской, Галицкой и Харьковско-Полтавской епархий в составе Украинской Автокефальной Православной Церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в распространенном обращении владыки Игоря к митрополиту Галицкому Андрею, митрополиту Львовскому, управляющему Ривненско-Волынской и Таврической епархиями Макарию, клиру и мирянам Львовской, Галицкой и Тернопольской епархий УАПЦ.

«Наша православная традиция взаимного прощения перед началом Великого поста приобретает в настоящее время особое духовное содержание. Идет война. На землях Харьковско-Полтавской епархии Украинской Автокефальной Православной Церкви передвигаются отряды врага, пока еще переодетые в гражданское, захватывая государственные учреждения и поднимая над ними имперский флаг. Крым уже оккупирован российским агрессором. В этих условиях преодоление наших взаимных обид становится самым продуктивным свидетельством христианской зрелости, вкладом в сплочение нации перед вызовом навязанной Украине войны», - подчеркнул архиепископ Игорь.

Он также попросил прощение «за вольные или невольные обиды, за ошибочные оценки, за слова осуждения». По мнению архиепископа, революция достоинства, начатая в Киеве, «выявила справедливость наших подозрений о скрытых целях организаторов нынешнего раскола в УАПЦ». «Единственная среди религиозных организаций в Украине УАПЦ устранилась от поддержки киевского Майдана и одобрения евроинтеграционной стратегии развития Украины, до сих пор воздерживается от осуждения российской агрессии. Наша Церковь, которая всегда была вдохновителем борьбы за самостоятельное Украинское Государство, за справедливый общественный строй, фактически выступает приспешницей исторического врага Украины. Это не только дискредитирует нас всех в глазах украинского общества, но и отталкивает от УАПЦ ее паству, делает невозможными новые призвания к священничеству и монашеству», - обратил внимание владыка Игорь.

«Признавая свою вину в этом как архиерея УАПЦ, я призываю всех нас, в молитвах укрепившись Великим постом, освободиться от прежних ошибок и проступков. Предлагаю: 1. Немедленно восстановить каноническое единство Львовской, Галицкой и Харьковско-Полтавской епархий в составе Украинской Автокефальной Православной Церкви. 2. Вывести из штата одиозные лица, которые пришли к нам из других конфессий с разрушительной целью и систематически дискредитировали УАПЦ своими аморальными поступками. 3. Признать недействительными архиерейские хиротонии, состоявшиеся вопреки постановлениям Поместного Собора в 2000 г. 4. Подготовить и провести в ближайшие месяцы очередной Поместный Собор УАПЦ. 5. До Поместного Собора признавать предстоятелем УАПЦ старшего по хиротонии архиерея. 6. Просить Высокопреосвященного митрополита Антония, местоблюстителя Митрополичьего престола УАПЦ в диаспоре, как преемника блаженной памяти митрополита Константина, принять на себя определенные Поместным Собором в 2000 г. полномочия духовного проводника УАПЦ в Украине», - подчеркнул архиепископ Игорь.