На Афоне молятся о предотвращении противостояния между Украиной и Россией

В день Прощеного Воскресения, 2 февраля, на Афоне, в Свято-Пантелеимоновом монастыре были совершены Божественная литургия и вечерняя служба с чином прощения.

В этот день на литургии читалось Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без чего никто не может получить прощения грехов от Отца Небесного. Сообразно с этим Евангельским чтением, христиане имеют древний благочестивый обычай просить друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к примирению с враждующими. Это первый и очень важный шаг на пути к Великому посту и приготовлению к встрече Светлого Христова Воскресения.

Традиция испрашивания прощения у ближних перед вступлением в Великий пост восходит к первохристианским временам. Так в древности пустынники Египетские собирались в последний день Сырной недели для совместной молитвы и, испросив друг у друга прощение и благословение, расходились, по окончании вечерни, по дебрям и пустыням для уединенных подвигов в продолжение Четыредесятницы: врата обители заключались до недели Ваий, в которую пустынно-подвижники обыкновенно возвращались в монастырь.

Подобная традиция свято блюдется и в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре.

Традиционно, после вечернего богослужения, в Покровском храме русской святогорской обители был совершен чин прощения. 99-ти летний настоятель схиархимандрит Иеремия (Алехин), духовник монастыря иеромонах Макарий (Макиенко), духовенство, братия и паломники взаимно испрашивали друг у друга прощение, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.

Испросив прощение, русские святогрцы разошлись по своим келлиям, где ​​в промежутках между церковными службами они пребудут в непрестанных молитвах. До среды они полностью отказываются от пищи, а некоторые из братии, по благословению духовника, воздерживаются и от воды.

Непрестанная молитва – главный подвиг святогорских монахов. Их молитвами держится мир. В эти дни духовная радость от начала Великого поста омрачена противостоянием между православными христианами Украины и России. Поэтому русские святогорцы сейчас возносят усиленные молитвы о предотвращении братоубийственного противостояния между двумя братскими православными народами, о примирении и покаянии враждующих сторон.

Русский Афон