Епископ Львовский Филарет — Владимиру Путину: Хочу предупредить Вас об ответе перед Богом

Епископ Львовский и Галицкий Филарет обратился с письмом к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени широкой общественности Львовщины, священников и верующих людей вынужден, обратится к Вам с открытым заявлением, в котором должен высказать нашу тревогу в связи с последними событиями в Крыму. Мое обращение может показаться грубым, но сегодня мы уже не можем говорить обтекаемыми фразами, пришло время поступать по Евангельски: «Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого. (Матф. 5:37)

Мы знаем Вас, как глубоко верующего православного христианина, но действия Российских военных формирований, главнокомандующим которых являетесь именно Вы, настораживают и приводят нас, православный украинский народ, в недоумение!

Нет никаких предпосылок к тому, чтобы русские солдаты сегодня контролировали общественно-политическую или иную ситуацию жизни нашего государства. Для нас сегодня главное мир и стабильный выход из кризиса, в котором оказалась Украина.

Мы уверены, что наш народ сможет преодолеть все трудности самостоятельно, без помощи какой-либо армии дружественных нам стран. Поэтому со всей ответственностью заявляем, что все действия армии Российской Федерации на территории суверенного и независимого государства – Украина не принесут нашей стране благополучия.

Более того, уважаемый Владимир Владимирович, как Православный пастырь хочу предупредить Вас об ответе перед Богом за все Ваши действия, которые могут привести к братоубийственной войне между братскими православными народами. В том, что происходит сегодня, мы видим полное безумие, потому что Бог есть абсолютный Разум и Богом определенный порядок жизни есть проявление Божественного разума, а противление Божиему замыслу есть безумие и грех.

Сейчас, когда для каждого верующего человека наступил особый период года – Великий пост, мы желаем в мире и спокойствии погрузится в глубины своей души, искоренить всякие страсти, разрушающие нашу жизнь в согласии с Законом Божьим. Но тревожные новости с Юга нашей страны привносят в нашу жизнь обеспокоенность о целостности государства, в котором живем, о единстве наших народов населяющих Украину – мы хотим и желаем этого нашим будущим поколениям.

Я знаю, что к Вам уже обратились Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций, Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры, митрополит Онуфрий, но я, как епископ многонациональной паствы Львовщины, тоже не могу молчать, когда вижу в глазах верующих людей тревогу и скорбь!

Сегодня мы не можем молчать, когда видим российских солдат с оружием в руках в наших селениях в Крыму. Россия направила в Крым, якобы своих «миротворцев». Но так называемые миротворцы захватывают государственные учреждения, блокируют аэропорты. Захватываются и разоружаются воинские части. Выставляют ультиматумы военным Украины о сложении своих воинских обязанностей. Такие действия являются прямым нарушением всех принципов международного права, прав свободы, человеческих и христианских ценностей.

Мы не хотим, чтобы наши дети видели людей, которые по одной команде готовы развязать братоубийственную войну. Более того, я уверен, что вывод российских военных формирований из Украины поможет нам быстрее найти общий диалог между всеми регионами и всеми гражданами нашего государства.

Уважаемый Владимир Владимирович, прошу Вас услышать нашу мольбу о мудром решении и согласии на двухсторонние консультации между нашими государствами, на которые украинская сторона получила отказ со стороны Министерства иностранных дел РФ. Просим Вас принять жизненно важное решение о стремительном выводе войск с территории Украины. Только этот шаг поможет нам сохранить мир Христов между нашими государствами и братскими народами. Инной выход из ситуации приведет нас к поспешному Страшному Суду Господа нашего Иисуса Христа!

С уважением,

Филарет, Епископ Львовский и Галицкий

Управляющий Львовской епархией Украинской Православной Церкви