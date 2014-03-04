Местоблюститель УПЦ митрополит Онуфрий: Мы сами должны научиться уважать друг друга

Местоблюститель УПЦ митрополит Онуфрий (2 марта 2014г.):

Сегодня продолжается противостояние людей. Появилась новая проблема в Крыму и на востоке Украины. По поводу этой проблемы мы обратились к Святейшему Патриарху Кириллу, чтобы он всеми доступными для него средствами поспособствовал тому, чтобы российские войска были введены на территорию Украины, чтобы была сохранена целостность нашего государства.

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С такими же просьбами и предложениями мы обратились к главе Российского государства - Президента Владимира Путина.

Для того, чтобы эту проблему решить, в первую очередь, призываю политиков нашего государства Украины, чтобы они сели за стол переговоров, пошли на уступки и нашли те консенсусы, те варианты, которые позволят снять баррикады с Майдана, примирить людей - восток и запад; чтобы они поняли, что есть много культур, которые сплелись на нашей земле.

Мы сами должны научиться уважать друг друга - люди с запада должны уважать культуру востока, а восток должен научиться уважать культуру запада. И это не должно быть тем, что нас разделяет, а наоборот, тем, что объединяет нас. Это должно быть как красивый букет цветов, в котором есть и те, и другие цветки. Та разнообразие и создает красоту, которую мы хотим видеть в нашем государстве.

Пусть Господь благословит всех нас, чтобы люди были умны, терпеливы, чтобы они молились друг за друга, чтобы они прощали друг другу, потому что мы входим в период Великого святого поста, когда Церковь призывает нас, прежде всего, примириться со своей совестью, а потом - примириться друг с другом.

Пусть Господь помогает нам в этом.