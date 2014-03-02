Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел сложил с себя полномочия депутата Одесского облсовета

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Алексей Саввин) сложил с себя полномочия депутата Одесского областного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель облсовета Николай Тиндюк.

По его словам, митрополит уже написал соответствующее заявление.

Тиндюк не смог уточнить причины, побудившие к данным действиям Агафангела, который входил во фракцию от Партии регионов.

Справка УНИАН. Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Алексей Саввин) родился 2 сентября 1938 года. Управляющий Одесской епархией Украинской Православной Церкви Московского патриархата.

В сан митрополита возведен 10 марта 1989 года.