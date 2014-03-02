Патриарх Кирилл заверяет, что сделает все возможное для недопущения кровопролития в Украине

Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл заверяет, что сделает все возможное для недопущения кровопролития и гибели людей в Украине.

Об этом он заявил в обращении к местоблюстителю Киевской митрополичьей кафедры УПЦ (МП) Онуфрию.

”Заверяю Вас и нашу украинскую паству в том, что сделаю все возможное, чтобы убедить всех тех, в чьих руках находится власть, что нельзя допустить гибели мирных людей на земле Украины”, - сказал Кирилл.

По его словам, никто из живущих сейчас в Украине ”не должен чувствовать себя чужим в своем родном доме, на каком бы языке он ни говорил”. При этом Кирилл подчеркнул, что нельзя допустить дальнейшей поляризации общества, роста насилия против мирных граждан, необходимо всему населению гарантировать реализацию его прав и свобод. ”Украинский народ должен сам, без внешнего воздействия, определять свое будущее”, - сказал патриарх Кирилл, добавив: ”Обращаюсь ко всем власть имущим: не допустите насилия по отношению к мирным гражданам”.

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