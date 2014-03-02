Обращение Патриарха Кирилла к местоблюстителю Киевской митрополичьей кафедры, архипастырям, пастырям и всем верным чадам УПЦ

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к местоблюстителю Киевской митрополичьей кафедры митрополиту Черновицкому и Буковинскому Онуфрию, архипастырям, пастырям и всем верным чадам Украинской Православной Церкви в связи с ситуацией на Украине.

Ваше Высокопреосвященство, возлюбленный о Господе Владыка Онуфрий, Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры! Преосвященные архипастыри и пастыри! Дорогие братья и сестры!

Со скорбью, тревогой и болью взираю я на то, что сейчас происходит на Украине.

Политические распри приводят к конфронтации и разделениям среди людей, в том числе и связанных общей верой. Под угрозой — существование Украины как единого государства. Эти события стали результатом внутреннего политического кризиса, неспособности различных общественно-политических сил договориться о ненасильственном решении существующих в обществе проблем.

Чадами нашей Церкви являются люди разных политических взглядов и убеждений, в том числе те, кто сегодня стоят по разные стороны баррикад. Церковь не занимает ту или иную сторону в политической борьбе. Но долг Церкви — печаловаться о тех, кто подвергается насилию, кто нуждается в защите, чья жизнь в опасности.

Отвечая на Ваше обращение, дорогой Владыка, заверяю Вас и нашу украинскую паству в том, что сделаю все возможное, чтобы убедить всех тех, в чьих руках находится власть, что нельзя допустить гибели мирных людей на дорогой для моего сердца земле Украины.

Кровь наших собратьев, пролитая в Киеве и других городах Украины, это плод ненависти, которую участники противостояния с разных сторон позволили врагу рода человеческого взрастить в своих сердцах. Пусть Господь остановит любую руку, поднятую с намерением причинить боль и страдания, и благословит тех, кто отстаивает мир. Да не допустит Он, Всемилостивый Отец наш, чтобы брат пошел на брата, чтобы продолжилось насилие, чтобы подвергались поруганию святыни. Да не будет больше жертв на украинской земле. Вознесем об этом общую горячую молитву.

Никто из живущих сейчас на Украине не должен чувствовать себя чужим в своем родном доме, на каком бы языке он ни говорил. Нельзя допустить дальнейшей поляризации общества, роста насилия против мирных граждан, необходимо всему населению гарантировать реализацию его прав и свобод, включая право на участие в принятии судьбоносных решений. Те, в чьих руках находится власть, обязаны не допустить насилия и беззакония. Украинский народ должен сам, без внешнего воздействия, определять свое будущее.

Братство русского, украинского и белорусского народов — реальность, выстраданная историей и многими поколениями наших предков. Эта реальность, живущая в наших сердцах, должна определить наше будущее, и ее нельзя приносить в жертву сиюминутным интересам.

Сегодня, в Прощеное воскресенье, я обращаюсь ко всем моим братьям и сестрам во Христе с горячим призывом простить и понять друг друга. Обращаюсь ко всем власть имущим: не допустите насилия по отношению к мирным гражданам!

Господи, благослови народ Твой и сохрани от всякого зла каждого, кто живет на украинской земле!

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ