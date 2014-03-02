Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры совершил первую Божественную литургию в Киеве
14:26, 02 марта 2014Православие
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2 марта, в Прощеное воскресенье, Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
Его Высокопреосвященству сослужили Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископы Макаровский Иларий, Боярский Феодосий, Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий, Васильковский Николай, а также насельники монастыря в священном сане.
За богослужением митрополит Онуфрий прочитал молитву за мир в Украине.
После Евангельского чтения Высокопреосвященнейший владыка Онуфрий обратился к верующим со словом назидания.
Прощеное Воскресенье. Проповедь митрополита ОнуфрияВИДЕО
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