Митрополит Онуфрий совершил чин прощения и благословил верующих на начало Великого поста

Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры совершил чин прощения и благословил верующих на начало Великого поста

2 марта после отпуста вечерни в Успенском соборе Киево-Печерской лавры Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий совершил молитвенное последование на начало Святой Четыредесятницы и обратился к присутствующим с назидательным словом.

За богослужением молились: управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, епископы Макаровский Иларий, Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий, Фастовский Дамиан, насельники Лавры, преподаватели и студенты Киевских духовных школ, верующие.

Попросил прощения у духовенства и мирян, митрополит Онуфрий благословил всех на прохождение Великого поста.

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