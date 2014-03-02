Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры направил письмо Президенту РФ В.В.Путину
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПУТИНУ В.В.
Ваше Превосходительство, господин Президент!
По праву, данному мне Священным Синодом, избравшим меня Местоблюстителем Киевской Митрополичьей кафедры, обращаюсь к Вам от имени всей полноты Украинской Православной Церкви.
Сегодня наша многострадальная Родина, которую мы все одинаково любим и желаем ей мира и процветания, столкнулась с одним из самых серьезных за всю свою историю вызовов. После затянувшегося внутриполитического кризиса и гибели людей, серьезным поводом для волнений стало наделение Вас Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации правом использования Вооруженных Сил России на территории Украины. Совсем немного отделяет нас от сползания в бездну, выход из которой займет не одно десятилетие.
Во время визита Святейшего Патриарха Кирилла в Крым прозвучали мудрые слова о том, что находящиеся здесь флоты братских народов никогда не должны смотреть друг на друга через прицелы орудий.
Господь судил Вам возглавлять великую страну. Зная Вас как православного христианина, прошу: остановите людское горе, предотвратите разделение нашего Украинского государства и святой Церкви.
Официальная риторика сегодня далека от того, чтобы успокоить народ Божий как живущий на полуострове, так и во всех других частях Украины. Неосторожное слово может повлечь непредсказуемые последствия, и не дай Бог обернуться бедой. Призываю Вас как гаранта соблюдения законности Великой страны встать на пути разделения, не допустить кровопролития и братоубийства народов, вышедших из единой днепровской купели.
+ОНУФРИЙ, МИТРОПОЛИТ ЧЕРНОВИЦКИЙ И БУКОВИНСКИЙ,
МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ КИЕВСКОЙ МИТРОПОЛИЧЬЕЙ КАФЕДРЫ