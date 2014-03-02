Братия Киево-Печерской лавры испросила прощения у наместника обители

Накануне Великого поста, в Прощеное воскресенье, насельники Киево-Печерской Лавры посетили больницу, где в послеоперационный период пребывает наместник обители митрополит Павел.

После того, как по обычаю Церкви в этот день, наместник и братия испросили прощения друг у друга, Владыка благословил каждого из присутствующих. Напутствуя братию архипастырским словом, митрополит Павел напомнил, что Господь требует от нас прощения и забвения обид ближних, которые как капли в море в сравнении с нашими грехами перед Богом.

Братия пожелали своему наместнику, дабы Господь восставил его от одра болезни, чтобы вскоре едиными устами и единым сердцем в Лавре приносить благодарственные молитвы Всещедрому Богу.

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