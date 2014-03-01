В Киеве ВК «Наступ» угрожает 1 марта захватить Десятинный монастырь

28 февраля было распространено обращение киевской ячейки Всеукраинского комитета «Наступ». ВК «Наступ» обвиняет Десятинный монастырь в желании захватить земли Десятинного переулка и собирается выступить, чтобы этому помешать. 1 марта в 12.00 активисты бросили клич собраться и «вместе дать достойный отпор московским рейдерам».

Братия Десятинного монастыря в курсе готовящегося на них «похода» активистов и просит всех верующих прежде всего о молитвенной поддержке. Кто может, приходите поддержать братию — телефон для справок — 096 724 63 33 иеромонах Мелхиседек.

В 12.00 в монастыре будет служиться молебен о мире в Украине и умягчении злых сердец. Приглашаются все желающие.

*** Пресс-секретарь Правого сектора Артем Скоропадский в комментарии «Православию в Украине» еще раз подтвердил, что эта организация никаких действий против храмов и монастырей предпринимать не будет. Относительно ВК «Наступ», насколько известно, то они хотят прийти защитить Десятинный монастырь от мародерства.

Однако текст главы Киевской ячейки «Наступа» свидетельствует, скорее, об обратном.

В комментариях читатели призывают активистов-радикалов не разжигать религиозную вражду: «Священники из Десятинной церкви были одними из тех, кто стоял между беркутом и митингующими на Грушевского, молясь за мир, а вы их обзываете и поносите. Сами, видимо, безбожники. Как вы смеете писать такую ложь?..»

ВК «Наступ»

«Сьогодні в країні відбувається тотальне захоплення українських святинь. На тлі духовної розрухи та всеохоплюючого безладу попівські прихвосні з Московського патріархату намагаються захопити останні оплоти українського духовенства, серед яких опинився і Десятинний провулок.

Підміняючи поняття та застосовуючи усі можливі засоби інформаційного впливу, вдаючись до послуг «тітушок», рейдерів та провокаторів, киян налаштовують супроти будь-яких спроб УПЦ КП захистити Десятинний провулок. Церковні агенти використовують штучно роздутий конфлікт між громадою та УПЦ КП для своїх цілей, і потрібний момент, вправно скориставшись слабинкою, відберуть землю Десятинного провулку.

Московський патріархат - останній оплот тоталітаризму. Це троянський кінь духовно збанкрутілої закордонної церкви. Там кожен священик боїться, що його виженуть з церкви або відправлять у якесь глухе поліське село за найменший натяк на інакомислення. Тому не можна церкві, яка багато років служила російській владі та грошам, сьогодні дозволити захоплювати цю українську святиню – Десятинний провулок. Не можна дозволити відібрати нашу історичну пам'ять, яку бережуть у собі ці руїни.

Їхні попи-рейдери вже встановили свою каплицю поблизу святих для киян руїн, повністю нехтуючи думкою громади.

Ми повинні пам’ятати, що Московська патріархія - потужна бізнес-імперія, яка займається торгівлею тютюном, алкоголем, алмазами, нерухомістю, туристичним і готельним бізнесом. Це лише невелика частина того, чим насправді зайнятий патріарх Кирило, якому грошей панічно не вистачає, тому він вже давно працює над втіленням ідеї встановлення «Русского мира» на теренах України, а захоплення Десятинного провулку – це лише проміжна ланка в процесі втілення плану розколу української церкви.

Ми звертаємось до всіх небайдужих киян, представників громадських та політичних організацій, сьогодні над українськими святинями нависла московська загроза. Москва відчуває себе господарем не тільки в Лаврі, а й по всій Україні. Сьогодні ці перевертні вже прибрали до своїх рук українські святині на Заході країни. Без жодного дозволу по всьому Києву вони, немов ракова пухлина, будують свої дерев'яні каплиці, звідкіля починається їх тотальний нищівний наступ на осередки української духовності. Тому маємо бути сильними, згуртованими та назавжди вигнати московських рейдерів з українських земель.

Ми закликаємо всіх небайдужих громадян прийти у суботу, 1 березня 2014 року, о 12.00 за адресою - Десятинний провулок, 3, та гуртом дати гідну відсіч московським рейдерам, вигнати цих окупантів із Десятинного провулку. Наша сила – в нашій єдності! Наша міць – у нашій вірі! Не дозволимо московській агентурі займатися незаконним захопленням київських святинь! Назавжди проженемо Кремлівський паханат з наших земель!

Роман Федчук, Голова Київського міського осередку ВК «НАСТУП»

"Конфликты и законы"