Межконфессиональный совет Крыма: Мы приложим максимум усилий для сохранения гражданского мира в Крыму

В связи с непростой ситуацией в Крыму, члены Межконфессионального совета Крыма «Мир – дар Божий» подписали обращение.

В частности в нем говорится, что на протяжении многих веков многонациональный и поликонфессиональный Крым всегда отличался тем, что все населявшие его народы находили разумный компромисс при решении самых сложных вопросов.

«В этой связи выражаем твердую уверенность в том, что и в нынешней общественно-политической ситуации мы, церкви и религиозные организации, органы государственной власти и местного самоуправления, а также политические партии и общественные объединения граждан, приложим максимум усилий для сохранения гражданского мира в Крыму, - говорится в обращении.

Мы осуждаем противостояние и вражду между жителями разных регионов Украины и Крыма, представителями различных национальных меньшинств и вероисповеданий и призываем власти воздержаться от любых шагов, которые могли бы быть истолкованы как направленные на разделение нас по религиозному, языковому, национальному, региональному или другому признаку.

В условиях тяжелого испытания мы должны предотвратить всевозможные попытки разделения нашего общества, сохранить территориальную целостность нашего государства.

Мы уверены в том, что события начала 2014 года навсегда станут печальной историей Украины. И нам необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить повторения такой трагедии в будущем.

Мы молимся, чтобы Господь освободил наши сердца от всех искушений ко злу и оберегал наше Отечество во имя будущих поколений».

По поручению и согласованию с членами Межконфессионального совета «Мир – дар Божий»

Сопредседатель Межконфессионального совета «Мир – дар Божий»

Митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ

Обращение согласовали:

Муфтий мусульман Крыма – хаджи Эмирали Аблаев

Почетный председатель Духовного правления Крымских караимов Украины – Эль Давид Моисеевич

Члены совета:

Настоятель Симферопольского храма Армянской Апостольской церкви отец Хачатур.

Епископ Объединения церквей Евангельских христиан-баптистов Крыма – Юхимец Вениамин Иванович.

Старший пастор Церкви Адвентистов Седьмого Дня в АР Крым –Поправкин Дмитрий Николаевич.

Пастор Крымского округа Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви Украины – Маркус Гьоринг,

Председатель иудейской общины прогрессивного иудаизма, координатор общин Крыма – Гендин Анатолий Исаакович.

Епископ-Помощник Одесско-Симферопольский Яцек Пыль ОМИ