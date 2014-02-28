Архиепископ Митрофан относительно диалога с УПЦ КП и УАПЦ: Обязательным условием для диалога является недопущение попыток захватов храмов УПЦ

Председатель Отдела внешних церковных связей архиепископ Луганский и Алчевский Митрофан прокомментировал, зачем на Священном Синоде была создана комиссия по налаживанию диалога с УПЦ КП и УАПЦ.

На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви 24 февраля 2014 года была создана комиссия по диалогу с представителями украинских неканонических группировок - УПЦ КП и УАПЦ. Фактически речь идет о возобновлении деятельности рабочей группы комиссии, которая существует с 2009 года. На сегодняшний день, в ответ такая же комиссия была создана и со стороны УПЦ КП.

Целью работы комиссий является поиск возможных моделей преодоления церковного раскола в Украине, ведь единство Церкви заповедано нам Самим Господом Иисусом Христом, который накануне Своих крестных страданий молился в Гефсиманском саду: «Пусть все будут одно» (Ин. 17, 21).

Вместе с тем, хотел бы отметить, что начало диалога еще не означает быстрого и непосредственного объединения. Существует целый пласт проблем и вопросов, процесс преодоления которых не обещает быть простым. Предвижу, что нас ждет долгая и кропотливая работа. Важно также, чтобы этот процесс был свободным и происходил без давления тех или иных общественно-политических сил, иначе мы не получим положительных результатов.

Также следует отметить, что диалог должен базироваться на четком соблюдении канонов Православной Церкви, в которых, в частности, прописаны механизмы возвращения в лоно Матери-Церкви тех церковных группировок, находящихся за ее спасительной оградой. Вселяют надежду недавние решения УПЦ КП, которая, создав соответствующую рабочую группу со своей стороны, заявила о «преданность... каноническом порядке и желание именно на канонической основе восстановить единство». Важно, чтобы у нас было общее и правильное понимание требований священных канонов, и не менее еще более важным является то, чтобы результаты работы комиссий и соответствующие церковные решения были восприняты всей полнотой церковного народа.

Как отметил Священный Синод нашей Церкви в своем обращении к епископату, духовенству, монашествующим и мирянам, «врачевание раны раскола требует взвешенных и продуманных решений, которые не могут приниматься в спешке во времена общественного напряжения». Поэтому до тех пор, пока не спадет напряжение в религиозной среде, вызванное последними общественно-политическими событиями в стране, вряд ли мы сможем спокойно работать над поисками средств лечения раны церковного разделения.

Обязательным условием для диалога является также недопущение попыток нападений и захватов храмов и монастырей Украинской Православной Церкви. Вселяет надежду тот факт, что УПЦ КП официально отмежевывается от радикальных действий отдельных ее представителей, которые делали такие попытки. Поэтому хочу призвать горячие и радикально настроенные головы своими действиями не вносить еще большего разделения в межконфессиональную среду и не создавать такой ситуации, когда диалог может стать невозможным.

Милостью Божьей мы стоим в начале Великого поста. Я вижу в этом определенный добрый знак, ибо только на основе покаяния, взаимного прощения, взаимного понимания и любви возможен любой диалог, а особенно церковный. Более того, мы знаем, что каждое дело имеет надежду на успех только тогда, когда ей предшествует молитва.

Поэтому сегодня, накануне Великого поста, хотелось, чтобы все мы осознали необходимость усиленных молитв, покаяния, прощения, потому что именно это является той хорошей основой, на которой строится настоящее единство.