В Севастополе верующие ежедневно будут объезжать город с чудотворными иконами

Накануне, 26 февраля перед началом объезда благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта совершил в сослужении духовенства во Владимирском соборе в Херсонесе молебен об установлении мира.

По окончании богослужения от Владимирского собора отправился автобус со священнослужителями и мирянами. На всем пути следования в автобусе читались акафисты Пресвятой Богородице и возносились молитвы о примирении враждующих и даровании мира. На каждом из блок-постов, установленных на въезде в город, были отслужены молебны, читалось Евангелие. Несущих службу на блок-постах священнослужители окропили святой водой и благословили иконой Ангела Хранителя. Небольшие ламинированные иконки были переданы в дар каждому желающему.

Севастопольское благочиние Симферопольской и Крымской епархии УПЦ просит всех неравнодушных поддержать мероприятие по духовному ограждению города Севастополя – объезд города крестным ходом с иконой Божией Матери «Ченстоховская».

Автомобильный крестный ход проводится по благословению благочинного Севастопольского округа протоиерея Сергия Халюты.

«Нужны транспорт, бензин и Ваше личное участие, Ваша молитва», — сообщается на сайте Севастопольского благочиния.

Запись и справки по телефону:

066 – 207 – 60 – 04

Маршрут: Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе – храм святителя Николая в Камышах – Феолентовское шоссе — храм св. вмч. Варвары – Балаклава – Хмельницкое – Сахарная головка – Инкерманский Свято – Климентовский монастырь – Верхнесадовое – Любимовка – Северная – Херсонес.

МОЛЕБЕН перед выездом: 12:30

Отправление автобуса: 13:00 часов ежедневно.

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Также 2 марта в Севастополе на площади по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря будет отслужен общегородской молебен об установлении мира в стране.

Молебен будет отслужен в 14:00 в Прощеное воскресенье, 2 марта, на площади Нахимова, — сообщает Симферопольская и Крымская епархия. Богослужение возглавит благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.

Симферопольская и Крымская епархия приглашает всех желающих принять участие в общей молитве.

"Православие в Украине"