В Севастополь 1 марта привезут мироточивую икону Богородицы «Умягчение злых сердец»

14:39, 28 февраля 2014
Православие
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Чудотворная икона «Умягчение злых сердец»

Святыню доставят 1 марта в Свято-Владимирский собор в Херсонесе. 

Встреча мироточивой иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» состоится в 14.00 у собора в Херсонесе, — сообщает Севастопольское благочиние Симферопольской и Крымской епархии УПЦ.

Вход на территорию Национального заповедника «Херсонес Таврический» для желающих молитвенно поклониться чудотворной иконе «Умягчение злых сердец» будет свободным. Икона будет находиться в соборе сутки.

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