В Севастополь 1 марта привезут мироточивую икону Богородицы «Умягчение злых сердец»

Святыню доставят 1 марта в Свято-Владимирский собор в Херсонесе.

Встреча мироточивой иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» состоится в 14.00 у собора в Херсонесе, — сообщает Севастопольское благочиние Симферопольской и Крымской епархии УПЦ.

Вход на территорию Национального заповедника «Херсонес Таврический» для желающих молитвенно поклониться чудотворной иконе «Умягчение злых сердец» будет свободным. Икона будет находиться в соборе сутки.