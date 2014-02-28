В Севастополь 1 марта привезут мироточивую икону Богородицы «Умягчение злых сердец»
14:39, 28 февраля 2014Православие
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Чудотворная икона «Умягчение злых сердец»
Святыню доставят 1 марта в Свято-Владимирский собор в Херсонесе.
Встреча мироточивой иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» состоится в 14.00 у собора в Херсонесе, — сообщает Севастопольское благочиние Симферопольской и Крымской епархии УПЦ.
Вход на территорию Национального заповедника «Херсонес Таврический» для желающих молитвенно поклониться чудотворной иконе «Умягчение злых сердец» будет свободным. Икона будет находиться в соборе сутки.
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