28 февраля - день памяти преподобного Пафнутия, затворника Печерского (ХІІІ век)
14:29, 28 февраля 2014Православие
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Преподобный Пафнутий, затворник Печерский (ХІІІ век)
Кто не познал Бога Духом Святым, тот не может слёзно искать Его.
Преподобный Силуан Афонский
Этот святой Киево-Печерского монастыря обладал благодатным даром – оплакивать свои грехи. Преподобный Пафнутий, затворник Печерский, жил в 13 веке. В старинном лаврском рукописном сказании, изданном владыкой Модестом (Стрельбицким), написано, что Пафнутий непрестанно напоминал себе, что придёт время, когда душа будет расставаться с телом.
Тогда окружат ее Ангелы Божьи и подступятся духи злобы и вспомнят души все неправедные мысли и поступки. Когда же наступило время смерти святого, ему представились лики ангельские, которые, приняв его душу, вознесли ее на небо. Ныне Церковь чтит память этого праведника.
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